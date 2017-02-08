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Bakan Çavuşoğlu: Bundan sonraki hedef Suriye'de Rakka Operasyonu'dur, özel kuvvetlerimizi devreye sokabiliriz

08 Şubat 2017 13:39

Aliye ULUSOY/ ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suudi Arabistan Krallığı'nın Dışişleri Bakanı ,Adel Bin Ahmed Al- Jubeir ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Aliye ULUSOY/ ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suudi Arabistan Krallığı'nın Dışişleri Bakanı ,Adel Bin Ahmed Al- Jubeir ile ortak basın toplantısı düzenledi. Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Görüşmesine ilişkin, "El Bab Operasyonu'nun bir an önce tamamlanması gerekiyor. Bundan sonraki hedef Suriye'de Rakka Operasyonu'dur. Özel kuvvetlerimizi devreye sokabiliriz. DAEŞ gibi terör örgütlerine bel bağlamamamız lazım" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Türk Suudi Koordinasyon Konseyi'nin 1. toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle: "Geçtiğimiz yıl tesis ettiğimiz Türk Suudi Koordinasyon Konseyi'nin ilk toplantısı vesilesiyle ülkemizi ziyaret etmektedirler. Bugün bu mekanizmanın ilk toplantısını gerçekleştirdik. 8 ayrı çalışma gurubumuz var. Senede 1 defa bir araya geleceğiz. Baş başa görüşmede ikili ilişkilerimizi değerlendirdik. Hangi konularda nasıl adım atarız vize konusunu konsolosluk meselelerini, yatırımlar , ticari ekonomik ilişkilerimizi değerlendirdik. Her iki ülkeyi de yakından ilgilendiren bizim de önem verdiğimiz bölgesel konuları değerlendirdik. Yemen Suriye, Irak bu bölgede ki gelişmeleri değerlendirdik. Suudi Arabistan Krallığı ile Türkiye'nin görüşleri tamamen örtüşüyor. Terörle mücadele de ortak vizyonumuz var. "

"TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDAKİ BAKIŞ AÇILARIMIZ MUTABIK OLDU"

Suudi Arabistan Krallığı'nın Dışişleri Bakanı, Adel Bin Ahmed Al- Jubeir Türkiye ile terörle mücadele konusunda mutabık olduklarını söyledi. Adel Bin Ahmed Al- Jubeir , "Toplantıya 200 den fazla kişi katılmış oldu. Suudi Arabistan'da ve Türkiye'nin bölgedeki bazı sıkıntıları , Filistin konusu için bir çözüm bulunması yönünde, Irak'la Yemen'le ilgili terörle mücadele konusundaki bakış açılarımız mutabık oldu. Çok önemli bir Koordinasyon toplantısıydı" diye konuştu.

"DAEŞ GİBİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE BEL BAĞLAMAMAMIZ LAZIM"

Bakan Çavuşoğlu, gazetecilerin "Bugün ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesinden sonra El Bab ve Rakka'da ortak operasyonlara girilmesi konusunda bir mutabakata varıldığı aktarıldı. Ortak operasyonlar konusunda takvim belli mi?" sorusunu şu şekilde yanıtladı: "Türkiye saatiyle dün gece Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve ABD Başkanı Trump son derece faydalı bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişlerdir. Bu telefon görüşmesinde ikili ilişkileri güçlendirme yeni bir ivme kazandırma konusunda ortak iradelerini belirtmişlerdir. İkili ilişkilerin yanında bölgesel konuları terörle mücadele dahil iki müttefik ülke olarak birlikte çalışacağımız alanlarıda değerlendirme fırsatı buldular. Bunlardan 1 tanesi de DAEŞ'le mücadeledir. Suriye Irak ve diğer konulardaki ortak tutumun yanında DAEŞ'le mücadele ortak hedefimizdir. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin bugüne kadar DAEŞ'le mücadelede nasıl etkili olduğunu neler yaptığını açık bir şekilde Sayın Trump'a da telefon görüşmesinde anlatmıştır. Önümüzdeki süreçte DAEŞ için 3 tane kritik şehir var. Bunlardan bir tanesi El Bab , Rakka Irak'ta da Musul. Bu şehirlerden DAEŞ'in temizlenmesi için ortak mücadele etme konusunda iradeyi de belirtmişlerdir. El Bab Operasyonu'nun bir an önce tamamlanması gerekiyor. Bundan sonraki hedef Suriye'de Rakka Operasyonu'dur. Özel kuvvetlerimizi devreye sokabiliriz. DAEŞ gibi terör örgütlerine bel bağlamamamız lazım. "

 

 

 

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