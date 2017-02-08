Vestel İzmir'de voleybol salonuna sponsor oldu

İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE Voleybol Federasyonu (TVF) ile işbirliği yapan Vestel, İzmir Alsancak'taki TVF Atatürk Voleybol Salonu'na isim sponsoru oldu.

İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE Voleybol Federasyonu (TVF) ile işbirliği yapan Vestel, İzmir Alsancak'taki TVF Atatürk Voleybol Salonu'na isim sponsoru oldu.

1971 yılında Akdeniz Oyunları için yapılan ve 2012'de TVF tarafından tadil edilerek bünyesine bir otel ve plaj voleybolu kortları eklenip spor kompleksi haline getirilen tesis artık TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Arena ismiyle kullanılacak.

Sezon başında "Vestel Venus" markasıyla Sultanlar Ligi'ne isim sponsoru olan Manisalı şirket, TVF'nin ve Türkiye Milli Voleybol Takımlarının ana sponsorluğuna da üstleniyor. Federasyon tarafından organize edilen Efeler Ligi, Kupa Voley, Pro Beach Tour ve Fabrika Voley okullarına resmi sponsor olan Vestel'in, Türkiye'de voleybolun gelişmesini adına projeler geliştirmeyi sürdüreceği belirtildi.



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