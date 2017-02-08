Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    10°
    08 Şubat 2017 15:36
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Kaçak sigara ve rakılar yakılarak imha edildi

08 Şubat 2017 15:13

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, (DHA) - UŞAK't, polisin son 2 ayda düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen 65 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ile 353 litre sahte rakı yakılarak imha edildi.

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, (DHA) - UŞAK't, polisin son 2 ayda düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen 65 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ile 353 litre sahte rakı yakılarak imha edildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince son 2 ay içinde gerçekleştirilen 3 ayrı denetimde, çeşitli markalarda 65 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ile 353 litre sahte rakı ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'nün depolarında bekletilen sigara ve rakılar kamyona yüklenerek, Karaağaç Mahallesi'ndeki eski çöplük alanına getirildi. Ele geçirilen ürünler, polisler tarafından üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Sigara ve rakılardan geriye kalan küller açılan çukura gömüldü. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirtildi.

FOTOĞRAFLI



 

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

(Görüntülü Haber) 83 yaşındaki usta, 40 kuzu derisinden 1 kürk yapıyor
El Bab şehidi 3 ay önce evlenmiş
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Al Sarraj'ı kabul etti
(Görüntülü Haber) Enkaz altından çıkarılan depremzede: Beni kızım kurtarmış
(Görüntülü Haber) Dursun Özbek açıklamalarda bulundu (5)
Çalarak sarıya boyadığı otomobillerle taksicilik yaparken yakalandı
Keçiyi okul çantasında taşıyan Hamdu Sena’ya ziyaret
Salıncak fotoğrafının yaktığı müdür ihraç edildi
(Görüntülü Haber)Dursun Özbek açıklamalarda bulundu (4)
Enkaz altından çıkarılan depremzede: Beni kızım kurtarmış (2)
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Türk doktor Nürnberg'de klinik açtı
Erkek öğrenci yurdunda korkutan yangın
Kadın basketbolculardan okul için kütüphane kampanyası
Site güvenlik görevlisi bıçaklı saldırıda ağır yaralandı
Amatör Kadınlar Basketbol Ligi'ne ilgi büyüyor
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:3308:0113:2516:0918:3819:59
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=