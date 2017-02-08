Kaçak sigara ve rakılar yakılarak imha edildi

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, (DHA) - UŞAK't, polisin son 2 ayda düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen 65 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ile 353 litre sahte rakı yakılarak imha edildi.

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, (DHA) - UŞAK't, polisin son 2 ayda düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen 65 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ile 353 litre sahte rakı yakılarak imha edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince son 2 ay içinde gerçekleştirilen 3 ayrı denetimde, çeşitli markalarda 65 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ile 353 litre sahte rakı ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'nün depolarında bekletilen sigara ve rakılar kamyona yüklenerek, Karaağaç Mahallesi'ndeki eski çöplük alanına getirildi. Ele geçirilen ürünler, polisler tarafından üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Sigara ve rakılardan geriye kalan küller açılan çukura gömüldü. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirtildi.



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