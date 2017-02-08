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Zeytin ve zeytinyağı ihracatçılarından Rusya hamlesi

08 Şubat 2017 15:13

İZMİR, (DHA) - RUSYA ile Türkiye arasında siyasi ilişkilerin bir yıllık aradan sonra tekrar normalleşmesi zeytin ve zeytinyağı ihracatçılarını harekete geçirdi. Zeytin ve Zeytinyağı

İZMİR, (DHA) - RUSYA ile Türkiye arasında siyasi ilişkilerin bir yıllık aradan sonra tekrar normalleşmesi zeytin ve zeytinyağı ihracatçılarını harekete geçirdi. Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi (ZZTK) Moskova’da Prodexpo 2017 Fuarı’na katılarak Türk zeytin ve zeytinyağının tanıtımını gerçekleştirdi.
Türkiye’de 26 ana ihracatçı sektörün tamamının Rusya’yı hedef pazar olarak seçtiğini belirten Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi Başkanı M. Kadri Gündeş, Rusya’nın 140 milyonu aşan nüfusu, Türkiye’ye yakınlığı, zeytin ve zeytinyağı üretiminin olmaması nedeniyle Türk zeytin ve zeytinyağı sektörü tarafından da hedef pazar olarak seçildiğini kaydetti. Rusya ile Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerin son dönemde tekrar olumlu bir iklime girdiğine işaret eden Gündeş, “Siyasi ilişkilerimizdeki olumlu gelişmenin ihracatımıza da pozitif katkı sağlamasını bekliyoruz. Eylül ayında Rusya’da 11-14 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenecek World Food Moscow Fuarı’na da katılacağız. Bu yıl özellikle zeytinyağı ihracatımız güzel bir gelişim gösteriyor. 2016/17 sezonunun ilk çeyreğinde zeytinyağı ihracatımız, geçen sezonun aynı dönemine göre yüzde 231’lik rekor artış göstererek 11 milyon 215 bin dolardan 37 milyon 176 bin dolara yükseldi. Bu artışın 2016/17 sezonu boyunca sürmesini bekliyoruz" dedi. Türkiye’nin zeytincilik sektörüne 2000 yılı sonrasında büyük yatırım yaptığına işaret eden Gündeş sözlerini şöyle tamamladı:
"Türkiye’nin 90 milyon olan ağaç varlığı, 177 milyona ulaştı. Bu ağaçların ürün verir hale gelmesi ile Türkiye 650 bin ton zeytinyağı üretimi ile dünya ikincisi, 1 milyon 200 bin ton sofralık zeytin üretimi ile dünya birincisi olacak. Bu üretimin katma değere dönüşmesi için güçlü bir iç tüketim ve güçlü bir ihracat gerekiyor. Bu amaçla tanıtım çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz."
Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi, Moskova Prodexpo Fuarı’na 3'üncü kez katılıyor. ZZTK standını Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz ve Ticaret Müşaviri Halit Oral Akbay’da ziyaret etti. 6-10 Şubat 2017 tarihleri arasında Moskova Expo Center'da düzenlenen Moskova Prodexpo Fuarı’na 57 ülkeden 2 binin üzerinde firma katılırken, 29 ülke milli katılım organizasyonu ile yer alıyor. Türkiye’den 25 firma katılıyor.

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