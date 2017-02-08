Seydikemer'de kaçak kazı yapan 4 kişiye suçüstü

Ergün TOS/ SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Seydikemer İlçesi'nde kaçak tarihi eser kazısı yaptıkları ileri sürülen 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Ergün TOS/ SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Seydikemer İlçesi'nde kaçak tarihi eser kazısı yaptıkları ileri sürülen 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Eşen Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri dün saat 14.00 sıralarında Dodurga Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Bölgeye giden jandarma ekipleri, tarihi eser bulmak için 2 metre derinliğinde çukur kazan S.Y. (55), S.Y. (40), R.Ç.(53) ve K.A.'yı (40) suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kazı yapmak için kullandığı, hilti, jeneratör, iki kazma, iki kürek, tahta, 33 metre boyunda halat ve büyük boy manivelaya jandarma tarafından el konuldu. Fethiye Adliyesi'ne sevk edilen 4 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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