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(Görüntülü Haber) Enkaz altından çıkarılan depremzede: Beni kızım kurtarmış

08 Şubat 2017 15:33

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'nin depremle sallanan Ayvacık İlçesi'nde pazartesi günü meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğündeki depremde

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'nin depremle sallanan Ayvacık İlçesi'nde pazartesi günü meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğündeki depremde yıkılan evlerinin enkazı altından yaralı kurtarılan 50 yaşındaki Kadir Köseoğlu, hastanede 2 gün süren tedavinin ardından taburcu edildi. Kadir Köseoğlu, "Beni, enkaz altından 17 yaşındaki büyük kızım Nurcan kurtarmış" dedi.Ayvacık'ta pazartesi sabah saat 06.51'de meydana gelen ilk büyük sarsıntıda en büyük hasar Yukarıköy'de meydana geldi. Burada yıkılan evinin enkazı altından kurtarılan 4 çocuk babası Kadir Köseoğlu, Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Boynunda ve belinde ezikler bulunan Köseoğlu, tedaviye alındı. İki gün süren tedavisinin ardından dün akşam taburcu edilen Kadir Köseoğlu, köyüne döndü. Geceyi çadırda geçiren Köseoğlu, yıkılan evini görmek istemedi. Yukarıköy'de büyük yıkıma neden olan deprem anında yaşadıklarını anlatırken şunları söyledi:"Sabah erken uyanmıştık. Çocukları okula göndermek için hazırlanıyorduk. O anda ev sallanmaya başladı. Çocuklara seslendim. Eşim de ayaktaydı. En son, yatak odasının kapısını açmaya hazırlandığım anı hatırlıyorum. Deprem ve sonrasına dair ise hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Göçük altında kalıp, yaralanmışım. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Boynum ve belimden yaralandım. Üzerime yaklaşık 50 kiloluk taş düştü. Beni, enkaz altından 17 yaşındaki büyük kızım Nurcan kurtarmış."

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