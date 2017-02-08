DHA YURT BÜLTENİ - 14

Cumhurbaşkanının istihdam çağrısı Çanakkale'den yanıt buldu

Cumhurbaşkanının istihdam çağrısı Çanakkale'den yanıt buldu



ÖNCE DEPREM BÖLGESİNDEKİ GENÇLER İSTİHDAM EDİLECEK

ÇANAKKALE'nin Biga İlçesi'nde faaliyet gösteren İçdaş Çelik Enerji Tersane Ulaşım ve Sanayi A.Ş., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını yaptığı istihdam seferberliğine, kapasitesinin yüzde 10'u oranında işçi alımıyla yanıt verecek. Firma, istihdam edebilecek kişiler için önceliği deprem etkilenen Ayvacık İlçesi'nin köylerindeki gençlere verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün (salı) başlattığı istihdam seferberliğinde Çanakkale, en hızlı kentlerden biri oldu. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'nın yönetiminde ve koordinasyonunda yürütülen istihdam seferberliğinde hedef 10 günde yüzde 10 istihdam artışı olarak hedeflendi. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO), Vali Tavlı'nın direktifiyle, yüzde 10 istihdam artışı için Cumhurbaşkanının çağrısı üzerinden bir gün geçmeden sahaya indi. İstihdam için düğmeye basan ilk şirketlerden birisi ise Biga İlçesi'ndeki İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. oldu. Biga'da kurulu fabrikalarıyla bölgede faaliyette bulunan İÇDAŞ, 5 bin kişilik kapasitesinin yüzde 10'u olan 500 kişi istihdam etmek için çalışmalara başladı. Şirket, ilk önceliği depremde etkilenen Ayvacık İlçesi'nin köylerindeki gençlere verdi. Ayvacık İlçesi'nde depremden etkilenen köyleri dolaşan İÇDAŞ Çelikhaneler Müdürü Eyüp Tan, bölgedeki gençleri iş olanağı konusunda bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanı istihdamın artırılması yönünde bir talimat verdiğini hatırlatan Eyüp Tan, firmaların yüzde 5 olarak mutlaka artırması gerektiğini söyledi. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'nın talimatıyla, İÇDAŞ olarak bunu yüzde 10 olarak uygulamaya karar verdiklerini ifade eden Tan, sözlerine şöyle devam etti:

"Ortalama 5 bin çalışanımız var. Yani bu demek oluyor ki, Çanakkale bölgesinden 500 kişiyi işe alacağız. İŞKUR'la beraber sertifikalandıracağız. Bunlara 3 ay boyunca barınma, yeme içme her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağız. Maaşlarını da alacaklar bu süre zarfında. Ondan sonra da çalışacakları bölüme göre, mesleki yeterlilikleri sağlandıktan sonra yerleştireceğiz. Bu sosyal proje olarak yaptığımız bir hizmet. Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine, talimat yüzde 5'di, biz yüzde 10'a çıkardık. İlk olarak deprem bölgesindeyiz. Bütün köyleri dolaşarak buraya geldik. Zaten koordinasyon merkezi burası. Gezdiğimiz köylerde form bıraktık. Burada da arkadaşlarla görüşüyoruz. Hem buranın ihtiyaçlarını karşılıyoruz hem de iş olanağı sağlamaya çalışıyoruz. Siz de biliyorsunuz ki, ilkokul mezunu, askerliğini yapmamış kimseyi kimse işe almıyor. Ama biz bunu, İŞKUR'la birlikte, 3 ay çerisinde kendi fabrikamızın imkanlarıyla lojmanlarımızda tutup yetiştireceğiz, sertifikalandıracağız. Ondan sonra da çelikhane, haddehane, termik santral gibi yeterliliklerine göre uygunluklarına göre, kendi istedikleri yerlere göre yerleştireceğiz. İstihdamı yüzde 10 olarak artıracağız"

Eyüp Tan'ın bilgilendirmesinin ardından sağlanan olanaktan memnun olduklarını söyleyen köy gençleri, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bize iş vereceklermiş. Tabi bizde girmek isteriz. Bu zamanda hele ki. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Köyde çiftçilik yapıyoruz. Bu imkandan faydalanmak isteriz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Deprem bölgesinde öncelikle istihdam edilecek gençlerden görüntüler

- İstihdam bilgilendirmesinden görüntüler

- Eyüp Tan açıklama

- Köyün gençlerinden açıklama

Haber- Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)



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Başbakan Yardımcısı Şimşek: Terörle mücadelede kararlıyız (2)

"EKONOMİ, REFERANDUMDAN SONRA DAHA DA GÜÇLENECEK"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 6'ıncısı düzenlenen Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarının açılışına katıldı. Fuarın açılışında konuşan Mehmet Şimşek, referandumun ardından ülke ekonomisinin daha da güçleneceğini söyledi. Ülkenin tekstil sektöründe dünyada önemli yerde olduğunu belirten Şimşek, şunları dedi:

"Gerçekten Gaziantep bütün sıkıntılara rağmen Türkiye’nin dinamosudur. Türkiye’nin lokomotifi tekstil ve giyim sanayidir. Yaklaşık olarak 50 bin tane tekstil hazır giyim anlamında muazzam bir istihdam sağlayan işletmeyle, geçen sene 26 milyar doları aştık. İhracatımızın yüzde 18,4'ü bu sektörün elinde. Dünya tekstil yüzde 3,8’ini Türkiye yapıyor ve bu verilerle tekstilde dünyada 6'ıncı sıradayız."

Türkiye'nin son dönemlerde travmalar yaşadığını ve ülke ekonomisinin olumsuz etkilendiğini kaydeden Şimşek, konuşmasın şöyle sürdürdü:

"Türkiye zor travmalar yaşadı. Bunlarda ülkeye ekonomik olarak yansıdı. Ama bunlar azalmaya başlayacak. Tahmin ediyorum ki Türkiye referandumdan sonra yani Nisan'ın ortası gibi belirsizlik biter. Türkiye’nin ekonomisi daha da güçlenecek. Terörle mücadele bizler için varlık yokluk meselesi, FETÖ ile mücadele de çok büyük yol kat ettik. Güçlü Türkiye ve yönetimde istikrar için uzun vadeli yeniden yapılanmadır. Bu bir rejim değişikliği değildir. Rejim 100 yıl önce çözülmüş bir sorundur. Meclisimiz daha güçlü olacak, yargı bağımsız olacak. Sistem bu haliyle sorunlara gebedir, fakat yeni sistem geldiği zaman kararlar daha erken alınacak ve geçmişteki sorunlarla karşılaşmayacağız.ö

Konuşmaların ardından Bakan Şimşek ve beraberindekiler 140 firmanın stant açtığı fuarın açılışını kurdele keserek yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılanlar

- Protokolün salona gelmesi

- İstiklal Marşı ve saygı duruşu

- Mehmet Şimşek'in konuşması

- Kurdele kesilmesi

- Fuarın gezilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-DHA)

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Eşi boşanmak isteyince intihar girişiminde bulundu

SAMSUN'da eşinin boşanmak istemesi üzerine bunalıma girdiği iddia edilen 43 yaşındaki Barış K., 6.kattaki binanın balkona çıkıp intihar girişiminde bulundu. Polisin 2 saat süren ikna çalaşmasının ardından aşağıya indirildi.

Olay bugün İlkadım İlçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre evli ve 2 çocuk babası Barış K.'nın eşi 34 yaşındaki S.K. boşanmak istediğini söyledi. Barış K. adliyede boşanma davası açmaması konusunda 16 yıllık eşini ikna edemeyince bunalıma girip adliye binasının karşısında bulunan 6 katlı boş binanın 6. katındaki balkona çıkarak ihtihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, yolu trafiğe kapattı. Ambulans ile itfaiye ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. Barış K.'nın balkondan atlaması ihtimaline karşılık yere hava yastığı açıldı. Balkona çıkan polisler, yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmasının ardından Barış K.'yı ikna ederek apartmandan indirdi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-İhtihar girişiminde bulunan şahıstan detaylar

-Polisin ikna çabasından detaylar

-Olayı seyreden vatandaşlardan detay

-İtfaiyenin gelişi

-Ambulansın gelişi

-Hava yastığının açılması

-Şahsın polis otosuna götürülmesi

-Diğer detaylar

Haber-kamera:Hakan ÇELİKBAŞ-SAMSUN-DHA

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Oyuncu Müjde Uzman, Uludağ'da karlar üzerinde sucuk pişirdi

KİRALIK Aşk dizisi oyuncusu Müjde Uzman ve sosyal medya fenomeni Burusvilis, Uludağ'da kar üzerinde sucuk ekmek keyfi yaptı. Mangalın başına geçen güzel oyuncu Müjde Uzman, hazırladığı sucuk ekmekleri tatilcilere ikram etti.

Kış turizminin en önemli isimlerinden Uludağ'da, gençlik festivalleri tüm hızıyla devam ediyor. Festivaller dolayısıyla ünlü akını yaşanan beyaz cennette, Kiralık Aşk dizisinin güzel oyuncusu Müjde Uzman ve sosyal medya fenomeni olan Burusvilis de gençlerle tatilin tadını çıkardı.

Müjde Uzman ve Burusvilis, 'Hayat Bu Kapağın Altında' etkinliği kapsamında Uludağ'da karlar üzerine sucuk ekmek partisine katıldı. Tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği sucuk ekmek partisinde, mangalın başına geçen güzel oyuncu Uzman, sucukları kendi elleri ile pişirip, tatilcilere ikram etti. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan güzel oyuncu, kayak yapmayı sevmediğini, sucuk ekmek salep ve manzara üçlüsüyle daha çok keyif aldığını söyledi.

Ekranlardan kısa bir süre önce veda eden Kiralık Aşk dizisinin ardından proje sorularını yanıtlayan Uzman, "Dizimiz yeni bitti, bende kendime biraz ara verdim çünkü dinlenmem gerekiyor. Ama elbette çalışacağız. Dizi teklifleri geliyor ancak ben her işe atlayan biri değilim. Bekliyoruz, değerlendireceğim" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ünlü oyuncunun mangal başında olması

-Sucuk pişirmesi

-Tatilciler ile diyologları, sucuk ekmekleri ikram etmesi

-Röportaj

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)-

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Hülya Koçyiğit'ten engellilere moral

TÜRK Sineması'nın efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit, Muğla'da engellilere hediye edilen akülü tekerlekli sandalye dağıtım törenine katıldı.

Muğla 1903 Beşiktaşlılar Derneği tarafından Engelliler Derneği'ne bağışlanan 10 akülü tekerlekli sandalyenin ihtiyaç sahiplerine dağıtımı için tören düzenlendi. Düğerek Sosyal Tesisleri'ndeki etkinliğe Muğla Valisi Amir Çiçek, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Muğla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, daire müdürleri, sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, 1903 Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ongun Emgin, Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu, STK temsilcileri, engelliler ve çok sayıda davetli katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu, "Amacımız engellilerimizi sosyal hayatın içerisine, yaşama sevinçlerine katkıda bulunmaktır. Öncelikle yatağa bağlı, dört duvara mahkum olmuş engellilerimizin sosyal hayatın içine taşıma için akülü ve tekerlikli sandalye temini yoluna gitmiş bulunuyoruz. 2007 yılından buyana hayırseverlerimizin destekleriyle çok sayıda engellimize tekerlekli sandalye ulaştırdık" dedi.

1903 Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ongun Emgin ise, Engelli kardeşlerimiz için Beşiktaş saygınlığı çerçevesinde daha çok yapacak işimiz olduğu inancındayız. Kendilerine bir nebze yardımcı olduysak bu mutluluk bize yeter" diye konuştu.

Muğla Valisi Amir Çiçek ise, "Devletin şemsiyesi herkese açık. Baba evlatlarının arasında yardım yapmaz. Engellilerimiz için tüm imkanlarımıza seferberiz. Anlamlı bir günde burada bulunmaktan dolayı mutluyuz" dedi.

Engelliler için önemli mesajlar veren sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit de, "Valimizi ziyarete geldiğimde bana engelliler için akülü tekerlekli sandalye dağıtım töreni olduğunu söyledi. Beşiktaş taraftarı olarak derneğimizin anlamlı etkinliğini kaçırmak istemedim. Bu jest karşısında çok duygulandım. Engelli insan yoktur. Engelli düşünceler olabilir. Önümüzdeki engelleri kaldırmak hepimizin görevi. Bu nedenle burada bulunduğum için çok mutluyum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından engellilere tekerlekli sandalyeleri dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hülya Koçyiğit'in kapıda karşılanması

-Engellilerin Hülya Koçyiğit'e çiçek takdim etmesi

-Hülya Koçyiğit'in salonda oturması

-Engellilere akülü tekerlekli sandalye dağıtımından görüntü

-Hülya Koçyiğit ile röp.

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)