AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI İŞGAL DAVASI: "TATBİKAT VAR" DİYE GÖTÜRDÜLER

Haber: Hayati KILIÇ - İSTANBUL (DHA)

Haber: Hayati KILIÇ - İSTANBUL (DHA)

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimine katılarak Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal eden 14'ü tutuklu 74 asker'in yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında, tutuklu yargılanan 1 uzman çavuş, tutuksuz yargılanan 12 er ifade verdi. Sanıklar hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek "tatbikat var" diye araçlara bindirilerek Ak Parti İl Başkanlığı binasına götürüldüklerini söylediler.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısındaki mahkeme salonunda yapılan üçüncü duruşmaya, haklarında "Anayasayı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez müebbet hapis cezası istenen 14 tutuklu ve 37 tutuksuz sanık katıldı.

"ATEŞ EMRİ VERİLDİĞİNİ DUYDUM"

Duruşmada 13 sanık ifade verdi. Tutuksuz yargılanan sanıklardan er İsmail Bozkurt "Yeni askerdim. Hiçbir komutanı tanımıyorum. Bölük Komutanı Muzafefer Dikencik "tatbikat var" dedi. Araçlara binmemiz için emir verildi. Ancak emri kimin verdiğini bilmiyorum. Araçlarla olay yerine gittik. Araçtan inince komutanımız Muzaffer Dikencik 'binanın emniyetini alın' dedi. Emniyeti aldık. Birkaç sivil ve polis vardı. Sonra kalabalık çoğaldı. Üzerimize geldiler. Üstteğmen darbe olduğunu anlayınca bizi geri çekti. Polisler neden geldiğimizi sordu. Komutanımız Muzaffer Dikencik 'size destek olmaya geldik' dedi. Sonra vatandaşlardan bayrak alıp bize verdi. İki kez İstiklal Marşı okuduk. Bir el sileh sesi duydum. Ancak kimin ettiğini görmedim. Arkadaşlardan ateş emri verildiğini duydum. Ancak emri kimin verdiğini duymadım" dedi.

"BİR RÜTBELİ ATEŞ ETTİ"

Tutuksuz yargılanan sanıklardan er Ruşen Taşçı "Tatbikat olduğu söylendi. Mühimmat dağıtarak araçlara bindirilip AK Parti binasına götürüldük. Burada insanlar kalabalıklaşınca bir rütbelinin G3 tüfek ile havaya ateş ettiğini gördüm. Boş kovanı alıp cebine koydu" dedi.

Tutuksuz yargılanan sanıklardan er Gökhan Bulut ise, "Ak Parti Binasının önünde toplanan halk barikat kurdu. Biz geri çekilmeye çalışırken, Binbaşı Faruk Şimşek bizi aşağı doğru ittiriyordu" dedi. Sanıklardan er Hasret Ali Okanlar "Techizatlı olarak askeri araçlara bindirildik. Binanın önüne gittikten sonra halk toplandı. Etten duvar ördüler. Yüzbaşı rütbeli bir kişinin ateş ettiğini gördüm. Sonra Bölük Komutanımızın emrine uyarak geri çekildik. Başkasının emrine uymadık. İnsanlar iyi niyetliydi. Bize su verdiler" dedi.

Duruşma sanıkların savunmalarının alınması için yarına ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 236 sayfalık İddianamede, 1 Binbaşı, 2 yüzbaşının da aralarında bulunduğu 14 tutuklu rütbeli asker ve tutuksuz yargılanan 60 er hakkında, "Anayasayı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. İddianamede, bir kısım şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, diğer bazı şüpheliler hakkında ise "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.