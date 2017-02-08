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Hastanede 'Boğaz iltihabı' teşhisi konular çocuk evde öldü

08 Şubat 2017 19:02

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN Besni İlçesi'nde, boğaz ağrısı şikayetiyle dün gece götürüldüğü hastanede "Boğazında iltihaplanma var, bir şeyi yok"

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN Besni İlçesi'nde, boğaz ağrısı şikayetiyle dün gece götürüldüğü hastanede "Boğazında iltihaplanma var, bir şeyi yok" denilerek ilaç yazıldıktan sonra eve gönderildiği ileri sürülen 5 yaşındaki Cuma Aksu, yaşamını yitirdi.
Köseceli Beldesi'nde işsiz Salih Aksu dün gece boğaz ağrısı şikayeti olan oğlu Cuma'yı Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste muayene edilen küçük Cuma'ya, iddiaya göre "Boğazında iltihaplanma var, bir şeyi yok" denilerek ilaç yazılıp eve gönderildi. Salih Aksu'nun aldığı ilaçları kullanan minik Cuma, sabah uyanamayınca ailesi sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaptığı kontrolde Cuma Aksu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ölümüyle ailesini yasa boğan küçük Cuma'nın cesedi, otopsi için Malatya Adli Tıp morguna gönderildi. 8 yaşında bir de kızı olan Salih Aksu, oğlu için tahlil yapılmadığını ve hastaneden ilaç yazılarak eve gönderildiğini ileri sürerek, "Çocuğumu hastaneye getirdim. Doktorlar yaptığı muayeneden sonra 'Boğazında iltihaplanma var' diyerek ilaç yazıp gönderdiler. Herhangi müdahale, tahlil falan yapmadılar. Eve gittik sabah kalktığımızda da çocuğumuzun ölüsünü bulduk" dedi.
Cuma'nın amcası Hicabi Aksu ise yeğenini hastaneye götürdüklerini ancak sabah kurtarılamadığını ifade ederek ihmali olanların cezalandırılmasını istedi.
Besni Devlet Hastanesi yetkilileri suçlamalarla ilgili açıklama yapmadı.

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