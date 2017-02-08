Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    08 Şubat 2017 20:49
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Altınordu U19-Atletico Madrid U19: 0-2

08 Şubat 2017 20:18

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)
STAT: Bornova
HAKEMLER: Anatoliy Zhabchenko (xx), Viktor Matyash (xx), Volodymyr Vysotskyi (xx) (Ukrayna)
ALTINORDU: Berke (xx) - Kerim (xx), Yusuf Yalçın (xxx), Seydi (xx), Hamit (xxx), Oğulcan (xxx), Anıl (xx) (Dk. 81 Musa), Enis (xxx), Alican (xxx) (Dk. 78 Selçuk xx), Ali Mert (xxx) (Dk. 66 Alper xx), Fatih (xx)
ATLETICO MADRID: Marin (xxx) - Munoz (xxx), Baro Rodriguez (xxx), Gomez (xxx), Baldera Rodriguez (xxx), Acosta (xx) (Dk. 85 De Castro), Moya (xxx), Carro (xxx), Obama (xxx), Rodenas (xx) (Dk. 63 Ballesteros xx), Navarro (xx) (Dk. 74 Aguerro xx)
GOLLER: Dk. 12 (Pen) Moya, Dk. 90 De Castro (Atletico Madrid)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 42 Kerim, Dk. 70 Seydi (Altınordu), Dk. 59 Moya (Atletico Madrid)
SARI KARTLAR: Berke, Seydi, Kerim, Selçuk, Hamit, Musa, Fatih (Altınordu), Marin, Moya, Navarro, Acosta, Aguerro (Atletico Madrid)

AVRUPA Gençlik Ligi’nde ülkemizi temsil eden Altınordu, Play-Off maçında konuk ettiği İspanya temsilcisi Atletico Madrid'e 2-0 yenilerek turnuvadan elendi. Bornova Stadı'nda oynanan müsabakada İzmir ekibinde 42. dakikada Kerim, 70. dakikada Seydi kırmızı kart gördü. Ev sahibi ekip maçı 9 kişi tamamlarken, 59. dakikada Moya'nın atılmasıyla 10 kişi kalan konuk takımın gollerini 12. dakikada penaltıdan Moya, 90. dakikada De Castro kaydetti. Karşılaşmanın Ukraynalı hakemi Anatoliy Zhabchenko, 90 dakikada 3 kırmızı, 12 sarı kart gösterdi. Maçtan sonra Altınordu taraftarı genç futbolcuları alkışladı.
11'inci dakikada Alican Özfesli, ceza sahası dışından çok sert vurdu, kaleci Marin topu ancak iki hamlede kontrol edebildi.
12'nci dakikada kaleci Berke ceza sahasında topa ayakla müdahale etmek isterken Gomez’i düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Moya takımını öne geçirdi: 0-1.
16'ncı dakikada Atletico Madrid ceza sahası karıştı, önce Ali Mert Aydın sonra Enis Durak’ın şutlarında top savunmadan döndü.
29'uncu dakikada Acosta kendisinin sürüklediği atakta baskıya rağmen yayın üzerinden vurdu, top üstten auta gitti.
38'inci dakikada Ali Mert ceza sahası yayının önüne açılan topa gelişine müthiş voleyi vurdu, kaleci Marin son anda uzanıp parmaklarının ucuyla topu kornere attı.
42'nci dakikada Kerim’in rakibe müdahalesini sert olarak değerlendiren hakem, oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına çıkardı.
49'uncu dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Moya vurdu, top direğin üzerinden auta çıktı.
59'uncu dakikada Oğulcan’ın sert müdahalede bulunan Moya ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
657inci dakikada Altınordu ceza sahası karıştı, ilk şutu kaleci Berke çıkardı, ikincisinde Anıl tam kale çizgide müdahale ederek gole izin vermedi.
707inci dakikada atağa çıkan Navarro’yu arkadan çekerek durduran Seydi, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 
90'ıncı dakikada sağdan arka direğe gelen topa De Castro yakın mesafeden dokundu: 0-2. 

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Altınordu U19-Atletico Madrid U19 soyunma odası
Osmanlısporlu futbolcular Trabzonspor maçı öncesi konuştular
Maaşlarını alamayan işçiler, atölyedeki haczi engellemeye çalıştı
Kayseri'ye şehit ateşi düştü
Reina saldırısına ilişkin adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklandı
REİNA SALDIRISINA İLİŞKİN ADLİYEYE SEVK EDİLEN 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı
(Görüntülü Haber) GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Slavia EU Bratislava:3-1
Bakan Kılıç: Anayasa değişikliği teklifini milletimize tek tek anlatacağız
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Türk doktor Nürnberg'de klinik açtı
Erkek öğrenci yurdunda korkutan yangın
Kadın basketbolculardan okul için kütüphane kampanyası
Site güvenlik görevlisi bıçaklı saldırıda ağır yaralandı
Amatör Kadınlar Basketbol Ligi'ne ilgi büyüyor
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:3308:0113:2516:0918:3819:59
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=