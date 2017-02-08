Altınordu U19-Atletico Madrid U19: 0-2

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)

STAT: Bornova

HAKEMLER: Anatoliy Zhabchenko (xx), Viktor Matyash (xx), Volodymyr Vysotskyi (xx) (Ukrayna)

ALTINORDU: Berke (xx) - Kerim (xx), Yusuf Yalçın (xxx), Seydi (xx), Hamit (xxx), Oğulcan (xxx), Anıl (xx) (Dk. 81 Musa), Enis (xxx), Alican (xxx) (Dk. 78 Selçuk xx), Ali Mert (xxx) (Dk. 66 Alper xx), Fatih (xx)

ATLETICO MADRID: Marin (xxx) - Munoz (xxx), Baro Rodriguez (xxx), Gomez (xxx), Baldera Rodriguez (xxx), Acosta (xx) (Dk. 85 De Castro), Moya (xxx), Carro (xxx), Obama (xxx), Rodenas (xx) (Dk. 63 Ballesteros xx), Navarro (xx) (Dk. 74 Aguerro xx)

GOLLER: Dk. 12 (Pen) Moya, Dk. 90 De Castro (Atletico Madrid)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 42 Kerim, Dk. 70 Seydi (Altınordu), Dk. 59 Moya (Atletico Madrid)

SARI KARTLAR: Berke, Seydi, Kerim, Selçuk, Hamit, Musa, Fatih (Altınordu), Marin, Moya, Navarro, Acosta, Aguerro (Atletico Madrid)



AVRUPA Gençlik Ligi’nde ülkemizi temsil eden Altınordu, Play-Off maçında konuk ettiği İspanya temsilcisi Atletico Madrid'e 2-0 yenilerek turnuvadan elendi. Bornova Stadı'nda oynanan müsabakada İzmir ekibinde 42. dakikada Kerim, 70. dakikada Seydi kırmızı kart gördü. Ev sahibi ekip maçı 9 kişi tamamlarken, 59. dakikada Moya'nın atılmasıyla 10 kişi kalan konuk takımın gollerini 12. dakikada penaltıdan Moya, 90. dakikada De Castro kaydetti. Karşılaşmanın Ukraynalı hakemi Anatoliy Zhabchenko, 90 dakikada 3 kırmızı, 12 sarı kart gösterdi. Maçtan sonra Altınordu taraftarı genç futbolcuları alkışladı.

11'inci dakikada Alican Özfesli, ceza sahası dışından çok sert vurdu, kaleci Marin topu ancak iki hamlede kontrol edebildi.

12'nci dakikada kaleci Berke ceza sahasında topa ayakla müdahale etmek isterken Gomez’i düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Moya takımını öne geçirdi: 0-1.

16'ncı dakikada Atletico Madrid ceza sahası karıştı, önce Ali Mert Aydın sonra Enis Durak’ın şutlarında top savunmadan döndü.

29'uncu dakikada Acosta kendisinin sürüklediği atakta baskıya rağmen yayın üzerinden vurdu, top üstten auta gitti.

38'inci dakikada Ali Mert ceza sahası yayının önüne açılan topa gelişine müthiş voleyi vurdu, kaleci Marin son anda uzanıp parmaklarının ucuyla topu kornere attı.

42'nci dakikada Kerim’in rakibe müdahalesini sert olarak değerlendiren hakem, oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına çıkardı.

49'uncu dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Moya vurdu, top direğin üzerinden auta çıktı.

59'uncu dakikada Oğulcan’ın sert müdahalede bulunan Moya ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

657inci dakikada Altınordu ceza sahası karıştı, ilk şutu kaleci Berke çıkardı, ikincisinde Anıl tam kale çizgide müdahale ederek gole izin vermedi.

707inci dakikada atağa çıkan Navarro’yu arkadan çekerek durduran Seydi, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90'ıncı dakikada sağdan arka direğe gelen topa De Castro yakın mesafeden dokundu: 0-2.