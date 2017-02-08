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Osmanlısporlu futbolcular Trabzonspor maçı öncesi konuştular

08 Şubat 2017 20:24

 Webo: "Eksiklerimizin de aramıza katılmasının ardından çok daha iyi olacağız"

 Webo: "Eksiklerimizin de aramıza katılmasının ardından çok daha iyi olacağız"

Hakan Arıkan: "Toparlanıp daha iyi işler yapmalıyız"

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Osmanlıspor'da golcü futbolcu Webo ve kaleci Hakan Arıkan, antrenman öncesi, lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları maçlara ilişkin açıklamalar yaptı.

Webo, "Önümüzdeki maçların önemini biliyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Motivasyon olarak iyi durumdayız ve ne yapmamız gerektiğini biliyoruz" dedi.

Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Badou Ndiaye ile ofansif anlamda daha da güçleneceklerini belirten Webo, "Diğer eksiklerimizin de aramıza katılmasının ardından çok daha iyi olacağız" şeklinde konuştu.

Performanslarıyla, rakiplerinin saygısını kazandıklarını belirten Webo, "Altımızda ve bizim seviyemizdeki takımların saygısını kazandığımız

için onlara karşı oynadığımız maçlar zor geçiyor. Bize savunmada daha fazla sıkıntı yaratıyorlar. Antalyaspor maçını örnek verebiliriz. Kontrol bizdeydi ancak son dakikalarda iki pozisyon, ikisi de gol oldu. Büyük takımlara karşı hem daha iyi motive oluyorsunuz hem de size karşı puan almak istedikleri için üstünüze geliyorlar. Belki bu bizim işimizi kolaylaştırıyor ama seviyemizdeki ya da altımızdaki takımlar, 1 puan çok önemli olduğu için savunmada çok dikkatliler. Bu da bizim işimi zorlaştırıyor" diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Yunanistan ekibi Olympiakos'a saygı duyduklarını belirten Webo, "Bütün saygımıza rağmen önümüzde zor bir dönemden çıkan Trabzonspor ile oynayacağımız maç var ve biz de öncelikle bu karşılaşmayı düşünüyoruz. Avrupa kupalarında oynadığımız maçlara nasıl hazırlandıysak Olympiakos'a karşı da öyle hazırlanacağız" dedi.

Kaleci Hakan Arıkan ise final oynamayı hedefledikleri Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendiklerini, önlerinde artık iki hedef kaldığını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi'nde gidebilecekleri yere kadar gitmek istediklerini vurgulayan Hakan, sezonu ise yine Avrupa kupalarına katılacak bir dereceyle bitirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kötü bir dönemden geçtiklerini söyleyen Hakan, "Futbolda inişli çıkışlı dönemler yaşanabilir. Bu dönemi bir an önce atlatıp çıkışa geçmek istiyoruz. Yeniden eski havamıza kavuşacağımıza, bunun da Trabzonspor maçıyla başlayacağına inanıyoruz. Futbolun gerekliliklerini yerine

getirdiğinizde sonuç da geliyor. Toparlanıp daha iyi işler yapmalıyız. Trabzonspor bir çıkış yakaladı. Biz ise aksine kötü bir dönem geçiriyoruz. Devre arasından sonra çok iyi bir takım oldular ama ne olursa olsun maça çıkıp kazanmak için elimizden geleni yapmalıyız" şeklinde konuştu.

Süper Lig'de "kendilerine gelip", Olympiakos maçına moralli çıkarak iyi bir sonuçla Yunanistan'dan dönmek istediklerini kaydeden Hakan,

"Hedeflerimizi başarmak için belli bir çıta koyduk, bunun üstüne çıkmak istiyoruz. Kötü gittiğiniz zaman karamsarlık oluşuyor ama bunu atlatacak hem tecrübe hem de potansiyelimiz var" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Webo ve Hakan'ın açıklamaları

- Detaylar

HABER - KAMERA: ERCAN ATA - ANKARA / DHA

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