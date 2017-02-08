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Maaşlarını alamayan işçiler, atölyedeki haczi engellemeye çalıştı

08 Şubat 2017 20:22

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde bir tekstil firmasında aylardır maaşlarını alamayan işçiler, alacaklı firmanın tesislere hacze

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde bir tekstil firmasında aylardır maaşlarını alamayan işçiler, alacaklı firmanın tesislere hacze gelmesi üzerine görevlileri, tesislere sokmadı. Maaşlarının ödenmesini isteyen işçiler, yaşanan kargaşanın ardından jandarma ekiplerinin iknasıyla atölyedeki makinelerin haczedilmesine izin verdi.
Çerkezköy İlçesi'nin Kızılpınar Mahallesi'nde geçen yıl kurulan bir tekstil atölyesinde çalışan yaklaşık 100 işçi, son 3-4 aydır maaşlarını alamadı. İddiaya göre işyeri sahipleri Burhan D. ile Feridun G., piyasaya da borçlanınca, kayıplara karıştı. Firmadan alacakları bulunan diğer şirketler mahkemeye başvurup, haciz kararı aldırdı. Bugün saat 16.30 sıralarında alacaklılar haciz memurları ile birlikte atölyeye gelip, tekstil makinelerine alacaklarına karşı el koymak istedi. Ancak aylardır maaşlarını alamayan işçiler, bu duruma karşı çıkıp önce kendi maaşlarının ödenmesini isteyerek, haciz işleminin gerçekleşmesini engellemeye çayıştı.
Atölye önünde kargaşa yaşanması üzerine bölgeye gelen Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, işçileri atölye önünden uzaklaştırmak istedi. Olayı duyan diğer işçilerin de gelmesi üzerine tesis önüne takviye jandarma ekipleri gönderildi. İşçiler adına konuşan bir işçi, aylardır maaşlarını alamadıklarını belirterek, "Bizler maaşlarımızı alamazken, üstüne üstlük birde başka alacaklı firmalar tarafından haciz memurları geldi ve içerideki makineleri almak istiyorlar. Bizler maaşlarımızı almadan makineleri vermeyeceğimizi ifade ettik. Yaklaşık 100 işçi kaç aydır maaşlarını alamıyor ve hepimiz zor durumdayız. Hacze gelen kamyonları karşımızda görünce makinelerin alınmasına izin vermedik ve kamyonları geri gönderdik. Paralarımızı almadan makineleri teslim etmeyeceğiz" dedi.
Jandarma ekipleri haklarını isteyen işçileri, ikna etmek için uzun süre çaba sarf ederek kendilerini bilgilendirdiler. Bir ara ortam gerginleşirken, taşkınlık çıkarmak isteyen bir kaç işçi jandarma ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Uzun süren bilgilendirmelerin ardından jandarma ekiplerinin ikna çabaları sonuç verirken, haciz için gelen kamyonlar da atölye önüne çekildi. Maaşlarını alamayan işçiler taşkınlık yapmadan makinelerin yüklenmesini izleyeceklerini belirtirken, jandarma ekipleri de oluşturdukları güvenlik kordonuyla işçilere izin verdi. Atölyede bulunan 30 adet tekstil makinesi ve atölyede kullanılan birkaç tekstilde kullanılan masalar üç kamyona yüklenerek yediemine götürüldü. İşçiler de kamyonların gitmesinin ardından olaysız bir şekilde dağıldılar.

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