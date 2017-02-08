Kayseri'ye şehit ateşi düştü

KAYSERİ, (DHA)- SURİYE'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü El Bab'ta devam eden operasyonda şehit olan Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun acı haberi Kayseri'deki

KAYSERİ, (DHA)- SURİYE'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü El Bab'ta devam eden operasyonda şehit olan Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun acı haberi Kayseri'deki yakınlarına ulaştı.

Suriye'nin El Bab bölgesinde dün geceden bu yana terör örgütü DEAŞ ile süren çatışmalarda öğleden sonra el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Çavuş Mahmut Uslu ile birlikte şehit olan Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun acı haberi Kayseri'ye ulaştı. Şehit Üsteğmen Koçoğlu'nun babasının yıllar önce vefat ettiği annesinin ise İstanbul'da oturduğu Kayseri'deki yakınlarından öğrenildi. Şehit Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun yarın İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi.

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