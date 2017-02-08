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Reina saldırısına ilişkin adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklandı

08 Şubat 2017 20:21

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-REİNA saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde (TEM) gözaltında

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-REİNA saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde (TEM) gözaltında bulunan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Şüphelilerden 9'u çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 1'i ise serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şüpheli sınır dışı işlemleri için gözaltına alındığı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

SERBEST BIRAKILAN DEAŞ'LI, TEKRAR YAKALANARAK TUTUKLANDI

Öte yandan, Reina saldırısına ilişkin 31 Ocak Salı günü çıkartıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan 1 şüpheli hakkında yapılan itiraz sonucunda yakalama kararı çıkartıldı. TEM ekipleri karar doğrultusunda şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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