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Hakkari Valisi Toprak'tan Hudut Kartallarına moral ziyareti

08 Şubat 2017 22:08

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, hava sıcaklığının gece eksi 30 dereceye kadar düştüğü, metrelerce karın bulunduğu Şemdinli

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, hava sıcaklığının gece eksi 30 dereceye kadar düştüğü, metrelerce karın bulunduğu Şemdinli İlçesi’ndeki 2 bin 865 rakımlı Mirgesav Dağı ve 2 bin 640 rakımlı Gedik Tepe üs bölgelerinde teröristlere karşı vatan savunması yapan hudut kartallarını nöbet tuttukları mevzilerde ziyaret etti.
Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve beraberindeki Şemdinli Kaymakamı Muhammed Fuat Türkman, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Baykal, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Hakkari il Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte helikopterle Şemdinli İlçesi'ne bağlı Mergasev ve Gedik Tepe üs bölgelerinde vatan savunması yapan askerleri ziyaret etti. Eksi 30 derece soğukta nöbet tutan askerlerle sohet edip, komutanlarından bilgi alan Vali Toprak, yolların yapılmasıyla üs bölgelerine 18 konteynır, banyo, tuvalet ve seyyar mutfak getirildiğini belirterek şöyle dedi:
"Güvenlik güçlerimiz vatan savunmasını canı pahasına yerine getiriyor. Komutanlarının komutası altında zor iklim şartlarında, ülkemizin sıfır noktasında soğukla mücadele ederek, sınırdan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı tetikte ve hazır bekliyor. Devletimizin terör örgütüne yönelik çok önemli ve kararlı mücadelesi kapsamında paşalarımızın, generallerimizin, subaylarımızın, astsubaylarımızın komutasında kahraman Mehmetçiğimiz, ülkemizin bu en uç noktasında, öncelikle Hakkârimizin, sonra bölgemizin ve en sonunda da bütün ülkemizin güvenliği için her türlü zorluğa göğüs gererek, her türlü saldırıya ve vatan savunmasına hazır bekliyor."
Vali Toprak, kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu üs bölgelerinde 24 saat nöbet tutan askerlerin mevzilerini birbirine bağlayan kardan tünellerden geçti.

FOTOĞRAFLI

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