Fenerbahçe: 71 - Wisla Can-Pack: 60

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 12. hafta maçında Fenerbahçe, Polonya ekibi Wisla Can-Pack'i 71 - 60 yendi.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 12. hafta maçında Fenerbahçe, Polonya ekibi Wisla Can-Pack'i 71 - 60 yendi.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla A Grubu'ndaki 9. galibiyetini aldı.
Salon: Metro Enerji Arena
Hakemler: Zoran Mitrovski (Makedonya), Michel Glod (Lüksemburg), Maka Kupatadze (Gürcistan)
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 4, Lavender 14, Gruda 6, Quigley 14, Stricklen 12, Verameyenka 4, Pelin Bilgiç 6, Ayşe Cora 7, Tuğçe Canıtez, Esra Ural 2, Melisa Korkmaz 2, Melis Gülcan
Wisla Can-Pack: Gidden 8, Ben Abdelkader 13, Morrison 15, Zietara 6, Ygueravide 12, Pop 6, Szott-Hejmej
1. Periyot: 18-19
Devre: 35-30
3. Periyot: 57-42
İSTANBUL / DHA