Hakkari Valiliği'nden eski belediye başkanının gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ Valiliği, dün Yüksekova İlçesi'nin Esendere Belediyesi eski Başkanı A.K.'nin gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ Valiliği, dün Yüksekova İlçesi'nin Esendere Belediyesi eski Başkanı A.K.'nin gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, Esendere Belde Belediye eski Başkanı A.K.'nin bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettiği yönünde bilgiler alınması üzerine operasyonun yapıldığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 07 Şubat 2017 günü İlimiz Yüksekova Esendere Belde Belediye Eski Başkanı A.K. isimli şahsın bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği yönünde bilgiler alınması üzerine şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde; PKK/KCK terör örgütünün elebaşı Abdullah ÖCALAN’a ait 4 (dört) adet fotoğraf ve 1 (bir) adet Harddisk ele geçirilmiş olup, şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur."