Ironi Nahariya: 96 - Gaziantep Basketbol: 75

Gaziantep Basketbol, FIBA Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda İsrail'in Ironi Nahariya ekibine 96 - 75 mağlup oldu.
Gaziantep Basketbol, FIBA Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda İsrail'in Ironi Nahariya ekibine 96 - 75 mağlup oldu.
Bu maçın rövanşı 22 Şubat Çarşamba günü Gaziantep'te oynanacak.
Salon: Nahariya
Hakemler: Anastasios Piloidis (Yunanistan), Ernad Karovic (Bosna Hersek), Andrei Sharapa (Belarus)
Ironi Nahariya: Faust 16, Kitchen 23, Gates 11, Nash 16, Asante-Asare 2, Berkowitz 2, Douglass 8, Skjoldebrand 18, Bar-Even
Gaziantep Basketbol: Rautins 19, Alper Özcan 2, Denmon 9, Ruzic, Balazic 13, Cherry 11, Haislip 8, Jefferson 13, Altan Erol, Erden Eryüz
1. Periyot: 21-28
Devre: 45-42
3. Periyot: 77-65
İSTANBUL / DHA