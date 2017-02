DHA YURT BÜLTENİ - 19

Başbakan'ın bulunduğu fotoğraftaki ikinci asker de şehit oldu

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab bölgesinde şehit olan uzman çavuş Mahmut Uslu'nun, yılbaşı gecesi Gaziantep'in Oğuzeli İlçesi'ndeki İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte yemek yiyip sohbet ettiği ortaya çıktı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 169 gündür devam ettiği Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'da DEAŞ'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 4 askerden Ankaralı uzman çavuş Mahmut Uslu, Başbakan Binali Yıldırım'ın, yılbaşı gecesi ziyaret ettiği Gaziantep'in Oğuzeli İlçesi'ndeki İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ndeki askerler arasında bulunuyordu.

ŞEHİT ASKER: VATAN TOPRAĞI DAHA ÖNEMLİ

Başbakan Yıldırım ile karavana yiyen uzman çavuş Uslu, Ankara'da yaşayan annesi Mürşide Uslu'yu telefonla arayarak yeni yılını kutlamıştı. Şehit Uzman Çavuş Uslu'nun, telefonu verdiği Başbakan Yıldırım ile konuşan annesi Mürşide Uslu, "Oğlumu özledim, yanıma gelsin" diyerek özlemini ifade etmişti. Şehit uzman cavuş Uslu ise, annesine "Vatan toprağı daha önemli" diyerek yanıt vermişti. Başbakan Binali Yıldırım ise, Mürşide Uslu'ya "Çocuklarınız bize emanet, burada iyiler" diyerek ailenin yeni yılını kutlamıştı.

AYNI FOTOĞRAFTAKİ ARKADAŞI DA ŞEHİT OLMUŞTU

Başbakan Binali Yıldırım'ın aynı masada oturup sohbet ettikleri askerlerden hemşehrisi Uzman Çavuş Selim Topal da, 20 Ocak'ta DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında 4 arkadaşıyla birlikte şehit olmuştu.

Siverek'te, yolu kapatarak elektrik kesintilerini protesto ettiler

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, elektrik kesintilerini protesto eden mahalle sakinleri, lastik yakarak yolu trafiğe kapatıp eylem yaptı.

İlçede 2 aydan beri elektriklerin sürekli kesildiğini iddia eden Kale Mahallesi sakinleri akşam saatlerinde Abdalağa ve Gerger caddelerini birbirine bağlayan kavşakta lastik yakarak yolu trafiğe kapattı. İhbar üzerine olay yerine çevik kuvvet, özel harekat polisi ve TOMA sevk edildi. Mahalle sakinleri ve polis ekipleri arasında kısa süreli yaşanan gerginliğin ardından İlçe Emniyet Müdürü Yener Gül, kalabalık ile görüşerek eyleme son vermelerini istedi. Gül'ün, yarın sabah mahalle sakinleri ile birlikte elektrik dağıtım şirketine gideceği sözünü vermesi üzerine eyleme son verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yakılan lastikleri söndürülerek yol trafiğe açıldı.

Özhaseki: Şom Ağızlılık Değil,deprem Gerçeğini Bilerek Hareket Edelim (2)

BU SİSTEMLE GÜÇLÜ İKTİDARLAR OLACAK

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.'nin (KCETAŞ) 90’ıncı kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen gecede konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yeni Anayasa sistemi ile güçlü iktidarların olacağını söyledi.

Bir otelde düzenlenen geceye Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Vali Süleyman Kamçı, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve KCETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı. Gecede açılış konuşması yapan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, “Bugün Bakanımız Mehmet Özhaseki’yle beraber spor yatırımlarıyla ilgili projeleri yerinde görmek için Kayseri’deydik. 90’ıncı yılınız kutlu olsun. Nice 90 senelere diyorum. Türkiye’nin ilk özel dağıtım şirketi olması önemli. Bizim sürekli olarak dile getirdiğimiz ekonominin çarklarının özel sektörler tarafından tutulması gerektiğidir. Kayseri’de özel sektörün gelişimiyle alakalı herhangi bir eksiklik söz konusu değil. Bugün gençlerimizle bir araya geldiğimde sürekli devlette bir iş bulma talebinin olduğunu görüyoruz. Halbuki dünyadaki birçok teknolojinin özel sektör ile öne çıktığını görürsünüzö ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise, “Bugün burada 17 yıl yönetim kurulu başkanlığı yaptığım bir şirketin 90’ıncı yılında dostlarımla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. 10 gün önce Ulaştırma Bakanımız geldi. Kendisiyle ulaşım konusunda onlarca projeyi konuştuk. Bugünde Spor Bakanımıza kendi alanları ile olan konuları konuşmak için Kayseri’ye davet ettik. Erciyes’e spor merkezi ve okçulukla ilgili destek verecekler. Kendisine teşekkür ediyorumö dedi.

Muhalefet partisini eleştiren Özhaseki, “Nükleerde bir kavga var. Türkiye’de herkes nükleere karşı. Neden kardeşim? Özellikle muhalefet karşı. Zararlıymış. Diğer ülkelerde bu nükleer kullanılıyor. Türkiye’de nükleer tesis istemiyorlar (iyi tamam yapmayalım) O zaman kömür var. Çet raporunu vermiyorlar. Polonya’da elektriğin yüzde 84’ü kömürden elde ediliyor. İyi ondanda vazgeçelim. Güneş panelinde ise (20 metrekare araziyi mahvediyorsunuz) diyorlar. Rüzgar gülleri var. Oda kuş yollarını bozarmış. Ondan da vazgeçiyoruz. Geriye iki yol kalıyor ya hiç elektrik kullanmayacağız yada dışa bağımlı olacağız. Bu coğrafyada dışa bağımlı olmanın neler getireceğini herkes bilir. O zaman tek şey kalıyor kim bağırırsa bağırsın bildiğini yapacaksınö diye konuştu.

Anayasa değişikliği konusuna değinen Özhaseki, “(Diktatör geliyor) diyorlar. Ben Tayyip Erdoğan’ın yerinde olsam o Anayasayı getirmem. Şu an Cumhurbaşkanının her türlü yetkisi var. Bir tek vatan hainliği ile yargılanabiliyor. Şu anda 550 milletvekilinden 413’ü evet derse yargılanabiliyor. Yeni sistemde Tayyip bey attığı her imzadan yargılanabilir. Nasıl diktatörlük geliyor. Biraz ölçülü bir şey söylemek lazım. Bu sistemle güçlü iktidarlar olacak. Kirli pazarlıklar içinde o pis işler yapılmayacak. Vatandaşa anayasa hükümlerini anlatacağız. Vatandaş nihayetinde bir şeye karar verecek. Evet derlerse bu sistem gelecek. Yoksa da yolumuza devam edeceğizö diye konuştu.

Üvey kızına cinsel istismardan tutuklandı

MANİSA'nın Soma İlçesinde, 13 yaşındaki üvey kızı S.E.'ye 5 yıldır cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 30 yaşındaki F.A., (Ferhat Arslan) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Küçük kızın ifadesi doğrultusunda jandarmanın yaptığı araştırma da ise geçen Aralık ayında Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde cami avlusunda donmak üzereyken bulunan bebeğin S.E.'ye ait olduğu ve bebeği doğduktan sonra F.A.'ın cami avlusuna bıraktığı ortaya çıktı.

Turgutalp Mahallesi'nde oturan ve özel bir madende işçi olarak çalışan F.A.'nın üvey kızı S.E.'ye cinsel istimrarda bulunduğu iddiası üzerine Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. F.A. ve eşi N.A., (Nefaret Arslan) gözaltına alındı. Psikolog eşliğinde ifadesine başvurulan S.E.'nin 8 yaşından beri üvey babası tarafından cinsel istismara maruz kaldığını ve üvey babası tarafından hamile kaldığını söylediği belirtildi. Küçük kız ifadesinde, 9 Aralık 2016 tarihinde erkek bebek dünyaya getirdiği ve bebeği F.A.'nın 11 Aralık 2016 tarihinde Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde bir cami avlusuna bıraktığını söyledi. Yapılan araştırma sonucunda o tarihte cami avlusunda donmak üzereyken bulunan ve hastaneye götürüldükten sonra Ege isme verilen bebeğin annesinin S.E. olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan üvey baba F.A., tutuklanırken, anne N.A., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.E. ise ifadesi alındıktan sonra Soma Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

