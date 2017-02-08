Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    09 Şubat 2017 00:05
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Fraport Skyliners-Pınar Karşıyaka: 90-80

08 Şubat 2017 23:52

Ergin KARATAŞ / FRANKFURT, (DHA)

Ergin KARATAŞ / FRANKFURT, (DHA)
SALON: Fraport Arena
HAKEMLER: Sergiy Zashchuk (Ukrayna) (xx), Nicolas Maestre (Fransa) (xx), Aleksandar Milojevic (Makedonya) (xx)
FRAPORT SKYLINERS: Vaughn (xxx) 18, Robertson (xx) 7, Merz (xx) 4, Shields (xxx) 14, Morrison (xxx) 35, AJ English (xxx) 10, Mahir Ağva (x), Huff (x), Bonga (x), Kiel (x) 2 
PINAR KARŞIYAKA: Green (xx) 9, Brown (xxx) 29, Erdi (x) 3, Summers (xx) 10, Owens (xxx) 15, Muhammed (xxx) 12, Soner (x), Alp (x), Egemen (x), Petway (x) 2
1. PERİYOT: 21-20
İLK YARI: 36-41
3. PERİYOT: 63-54

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki ilk maçta Pınar Karşıyaka, Almanya deplasmanında Fraport Skyliners'a 90-80 mağlup olmaktan kurtulamadı. Ev sahibi Skyliners'ta Morrison 35 sayıyla yıldızlaşırken temsilcimize Brown'ın 29 sayısı yetmedi. Karşıyaka'ya Frankfurt Fraport Arena'da 300'ün üzerinde taraftarı destek verdi. İki takım arasındaki rövanş maçı 21 Şubat Salı günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak. İlk maçı 10 sayı farkla kaybeden Kaf-Kaf, rakibini en az 11 sayı farkla mağlup etmesi durumunda adını son 16 takım arasına yazdırıp Beşiktaş Sompo Japan'ın rakibi olacak.
Ev sahibi Skyliners, maça pota altından basketlerle 10-2'lik seriyle başladı. Kısa sürede toparlanıp oyuna ortak olan temsilcimiz, Muhammed'in periyodun bitimine 1 dakika kala bulduğu 3 sayılık atışla ilk kez durumu 17-18 yaparak öne geçti. Periyot 21-20 Alman temsilcisi lehine sonuçlandı. İkinci periyotta Brown'ın dış atışları, Owens'ın pota altındaki etkili oyunuyla kontrolü eline alan Kaf-Kaf, soyunma odasına 5 sayı farkla önde girdi: 36-41. Üçüncü periyotta sert savunma yapan Fraport Skyliners, Karşıyaka üst üste hücumlardan boş dönünce yeniden öne geçip 59-50'yle farkı 9 sayıya kadar çıkardı. Üçüncü periyot 63-54 sonuçlandı. Dördüncü periyotta Kaf-Kaf rakip takımdan Morrison'un skorer oyununa Brown'la karşılık vererek farkı eritmeye çalışsa da salondan mağlup ayrıldı: 90-80. Karşıyakalı taraftarlar, takımlarını maç sonu alkışlarla uğurladı.  

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

(yeniden) İsmail Atalan'lı Lotte ekibi Almanya Kupası'nda çeyrek finalde
DHA YURT - El Bab'dan acı haber: 5 şehit, 15 yaralı (7)
DHA YURT - Kayseri'ye şehit ateşi düştü
(Görüntülü Haber) Prof. Dr. Kaptanoğlu: Barışı savunduğumuz için üniversiteden atıldık
(Görüntülü Haber) Üvey kızına cinsel istismardan tutuklandı
El Bab'dan acı haber: 5 şehit, 15 yaralı (7)
Kayseri'ye şehit ateşi düştü (2)
FLAŞ
FLAŞ
FLAŞ
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Türk doktor Nürnberg'de klinik açtı
Kadın basketbolculardan okul için kütüphane kampanyası
Site güvenlik görevlisi bıçaklı saldırıda ağır yaralandı
Amatör Kadınlar Basketbol Ligi'ne ilgi büyüyor
Çukurca'daki askerlerden öğrencilere teşekkür mektubu
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:3308:0113:2516:0918:3819:59
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=