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Köpeğe cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı

09 Şubat 2017 00:27

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İstanbul,(DHA) BEŞİKTAŞ'ta, sokak köpeğine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir kişi, hayvanseverlerin şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İstanbul,(DHA) BEŞİKTAŞ'ta, sokak köpeğine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir kişi, hayvanseverlerin şikayeti üzerine gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen İsmail K. (77) hakkında, köpeğe hayasızca hareket ettiği gerekçesiyle işlem yapıldı.



Olay, saat 17.00 sıralarında, Abbasağa Parkı'nda meydana geldi. İddialara göre, oğlunu parka getiren bir kadın, yaşlı bir kişinin, çalıların arasında, bir sokak köpeğine cinsel istismarda bulunduğunu gördü. Kadının kendini gördüğünü fark eden kişi, yürüyerek uzaklaşmak istedi. Parkta köpeklerini gezdiren birkaç kişi, kadının durumu anlatmasının ardından polisi aradı. Parka gelen polis ekipleri, kaçmaya çalışan 77 yaşındaki İsmail K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken İsmail K., Beşiktaş Polis Merkezine götürüldü. Burada İsmail K. hakkında, köpeğe hayasızca hareket ettiği gerekçesiyle işlem yapıldı.



Olayın duyulmasının ardından, kendilerine Abbasağa köpekdaşları diyen bir grup hayvansever, Abbasağa Parkı'nda bir araya geldi. Grup adına konuşan Yeşim Akan, "Bugün, burada saat 17.00 sıralarında parkta zaman zaman takılan yaşlı bir adam parkın köpeklerinden birine tacize bulundu. Bizim parka ait Abbasağa köpekdaşları diye bir whatshapp grubumuz var; toplandık hemen geldik. Şahıs gayet pişkin bir şekilde, hiçbir şey olmamış gibi yerinde oturmaya devam etti. Polisi aradık, karakola gittik, beraber şikayette bulunduk. Muhtemelen karakoldan salınmıştır. Kamu davası açılacak, birkaç ay sonra ilk duruşması olacak. O vakte kadar burada gezinecek. Belki bu akşam tekrar bu araya gelebilir. Bizler de teyakkuz halindeyiz o yüzden.



Bizi burada tedirgin eden şey, parkta çocuklarımızla birlikte geziyoruz, sırf köpeklerimizle değil. Bir sürü kedi de var ayrıca. Bugün hayvanlara yapılan şey yarın çocuklarımıza olur diye korkuyoruz" diye konuştu. Bir başka hayvansever ise "Burası çok aktif olarak kullanılan bir park. Hayvanlar ve insanlar tarafından kullanılıyor. Köpeğe ne yazık ki cinsel bir saldırı oldu, bunun detaylarını anlatmak benim terbiyeme yetmiyor. Kabul edilemeyecek bir saldırı. Gören arkadaşlarımız var. Hatta atmış olduğu mendiller de var elimizde. Delil olarak sunduk. Bu kabul edilebilecek bir şey değil. Biz köpek grubumuz olarak buraya geldik. Sokak köpeğimize sahip çıktık. Polis gelene kadar da başında bekledik. Yaşlı adam bizi tehdit etti, çocuklarını çağıracağını, silahlarının olduğunu söyledi. Sonra da pişkince oturdu bulmacasını çözdü. Çok sinir bozucu bir durum" dedi.



Parkın müdavimlerinden Toprak Güzel de, sokak hayvanlarına arkadaşlarımıza sahip çıktığımız gibi sahip çıkmamız gerektiğini ifade etti. Güzel şunları söyledi: "Sokak hayvanı deyip geçmeyin. Birgün hayvanınız, hatta çoluğunuz çocuğunuz bile olabilir. Hatta kendiniz bile düşebilirsiniz. Kimse bu duruma düşmek istemez."



(FOTOĞRAFLI)

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