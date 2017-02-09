DHA YURT BÜLTENİ - 20

El Bab'dan acı haber: 5 şehit, 15 yaralı (7)

El Bab'dan acı haber: 5 şehit, 15 yaralı (7)

ŞEHİT SAYISI 5 OLDU

Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ ile süren çatışmalarda 1 asker daha şehit oldu. Cenaze helikopterle otopsi için Gaziantep'e getirildi. Helikopter pistinde ambulansa taşınan ve Karabük nüfusuna kayıtlı olduğunu belirtilen şehidin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Gün içerisinde şehit olan asker sayısı 5'e yükselirken, harekât kapsamındaki şehit sayısı ise 61 oldu.

Haber: Mücahit YOLCU / GAZİANTEP, (DHA)

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Kayseri'ye şehit ateşi düştü

SURİYE'de devam eden Fırat Kalkanı Harekâtı'nın sürdüğü El Bab'ta devam eden operasyonda şehit olan Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun acı haberi Kayseri'deki yakınlarına ulaştı.

Suriye'nin El Bab bölgesinde dün geceden bu yana terör örgütü DEAŞ ile süren çatışmalarda öğleden sonra el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Çavuş Mahmut Uslu ile birlikte şehit olan Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun acı haberi Kayseri'ye ulaştı.

Şehit Üsteğmen Koçoğlu'nun babasının yıllar önce vefat ettiği annesinin ise İstanbul'da oturduğu Kayseri'deki yakınlarından öğrenildi.

KAYSERİ'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Fırat Kalkanı Harekâtı'nın sürdüğü El Bab'ta şehit olan üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun cenazesi, ailenin isteği üzerine Kayseri'de toprağa verilecek. Koçoğlu'nun cenazesi, yarın Kalem Kırdı Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Garnizon Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Haber: KAYSERİ,(DHA)

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Tarsus'ta bankaya silahlı saldırı

MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde kimliği belirsiz kişiler tarafından bir bankanın şubesine av tüfeğiyle ateş açıldı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Caminur Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki plakası belirlenemeyen bir araçtaki kişilerce bir bankanın şubesine av tüfeğiyle ateş açıldı. Bankaya 5 el ateş eden saldırganların içerisinde bulunduğu araç olay yerinden uzaklaştı. Saçmaların isabet ettiği bankanın camlarında kırıklar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bankanın ve çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alıp, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bankanın camındaki saçma delikleri

- Bankanın dış görüntüsü

- Polislerin bankada inceleme yapması

- Polislerin banka çevresinde delil toplaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin),(DHA)

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Seyir halindeki TIR'dan traktör düştü

KONYA'dan seyir halindeki TIR'ın dorsesinden düşen traktör, 3 parçaya ayrıldı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Konya-Antalya karayolu 30'uncu kilometresi Çayırbağı mevkiinde meydana geldi. Konya'dan Antalya'ya giden Mustafa Demir yönetimindeki 42 KR 923 plakalı TIR'ın dorsesinde taşıdığı 42 COJ 64 plakalı traktör düştü. Traktörün 3 parçaya ayrıldığı kazada, şans eseri arkadan başka bir araç gelmemesi olayı bir faciayı önledi.

Kaza nedeniyle karayolunda kontrollü olarak sağlanan trafik, traktörün kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

FOTOĞRAFLI

Haber: Tolga YANIK/KONYA,(DHA)

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Çocuklarını rehin alarak polise direndi

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, bir süre önce boşandığı eşinin evine giden 37 yaşındaki Ümit A., 3 çocuğunu benzinle yakma tehdidiyle rehin aldı. Eski eşi 35 yaşındaki Aslıhan D.'nin eve gelmesi sonucu ikna olan Ümit A., polise teslim oldu.

Olay, akşam saatlerinde Kepez Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. İddiaya göre; bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eşi Aslıhan D.'yi geçen yıl Aralık ayında tehdit ettiği gerekçesiyle uzaklaştırma cezası alan Ümit A., 2, 9 ve 12 yaşlarındaki 3 çocuğunu görmek için eve geldi. Çocuklar annelerinin evde olmadığını ileri sürerek babalarına kapıyı açmadı. Buna öfkelenen Ümit A., yanında getirdiği benzin bidonuyla evi yakacağını söylemesi üzerine korkan çocuklar kapıyı açtı.

Apartman sakinleri, sesler üzerine durumu polise bildirdi. Ümit A., kısa sürede olay yerine gelen polislere, "Ben sadece konuşmak istedim. Gidin siz. Ben konuşup çıkacağım. Ben derdimi elli sefer açıkladım. Karakolda o kadar dosya var. Siz beni anlamıyorsunuz. Ben ne yaptım. Bir şey yapmadım. Neden uğraşıyorsun benimle. Karakola neden çağırıyorsun beni. Hiç bir şey fark etmez. Ben hiç bir şey yapmadım. Buna benim yapmadığım bir şey kalmadı. Her şeyi yaptım. Altımdaki sıfır arabaya kadar hepsini yedin lan" diyerek eski eşine tepki gösterdi.

Küçük kızı ise 'Ne olur yapma' diyerek babasını sakinleştirmeye çalıştı. Haberi alır almaz çalıştığı işyerinden eve gelen Aslıhan D. ve polisler, Ümit A.'yı kapıyı açması için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 15 dakikalık bir çabanın ardından ikna olan Ümit A., kapıyı açarak polise teslim oldu. Ümit A. ve Aslıhan D., ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ümit A,'nın balkondan polis ile konuşması

-Polislerin apartman önünden Ümit A.'ı ikna etmeye çalışması

-Ümit A,'ın çocuğunun babasına yapma diye ağlaması

-Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin hazırlık yapması

-Polislerin apartmana girmesi

-Apartmanda daire önünde Polislerin Ümit A.'ı konuşarak ikna etmeye çalışması

-Ümit A.'nın eşi Aslıhan D.'ın gelmesi ve öfkeli eşin kapıyı açması

-Polis ve Aslıhan D.'ın eve girmesi

-Kısa süre sonra Ümit A.'ın polis nezaretinde evden çıkması

-Aslıhan D. ve çocuklarının evden çıkması

-Detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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