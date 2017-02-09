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BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ŞİMŞEK'İN YAPTIĞI RESME 151 BİN TL

09 Şubat 2017 00:38

Haber: Orhan SENCER-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL,(DHA) BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de arasında olduğu iş ve sanat dünyasının ünlü isimlerinin Türkiye Alzheimer

Haber: Orhan SENCER-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL,(DHA) BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de arasında olduğu iş ve sanat dünyasının ünlü isimlerinin Türkiye Alzheimer Derneği yararına yaptığı resimler açık artırma ile satıldı. Başbakan Yardımcısı Şimşek'in yaptığı resim gecede ilgi odağı oldu ve 151 bin TL'ye alıcı buldu.

Çırağan Sarayı'nda düzenlenen, sunuculuğunu Ferhan Tülmen'in yaptığı, Okan Karacan'ın da müzayedesini yönettiği gecede, ressam Tülin Kanun'un "Bi.Re.Y" (Bir Resim Yap) projesi kapsamında, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve eşi Esra Şimşek, AB Uzmanı Can Baydarol, Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Demsa Group Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, Ser Şirketler Grubu Türkan Şer, merhum iş adamı Üzeyir Garih'in eşi Lili Garih, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün efsane başkanı Ali Şen'in kızı Suzan Şen, sanatçı Beyazıt Öztürk, oyuncu Wilma Elles, modacı Tanju Babacan, fotoğraf sanatçısı Nihat Odabaşı, sunucu Zahide Yetiş, sunucu Nursel Ergin, şarkıcı Ayşegül Aldinç ve Tülay Özmen'in Alzheimer konusunda insanları bilinçlendirme amaçlı tuval üzerine yaptığı resimler açık artırma ile satıldı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve eşi Esra Şimşek, Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Ali Şen'in yanı sıra iş ve sanat dünyasından ünlü isimlerin katıldığı gecenin gelirleri, Türkiye Alzheimer Derneği'ne bağışlandı.

BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ŞİMŞEK'İN RESMİ 151 BİN TL'YE ALICI BULDU

Yaptığı resim açık artırma ile satışa çıkarılırken bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, resmi satın alacak kişiyi Başbakanlık Ofisi'nde veya evinde yemekte ağırlayacağını açıklarken, esprili bir şekilde, “Maliye bakanı olsaydım, bir yıl vergi muafiyeti derdimö ifadesini kullandı. Şimşek'in resmi müzayedede büyük ilgi görürken, ismini açıklamak istemeyen bir kişi, 151 bin TL ödeyerek açık artırmayı kazandı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in resmini satın aldı. Şimşek, resmi satın alan kişiye 600 bin hasta adına teşekkür ederken, daha sonra resmini imzaladı.

Görüntü Dökümü:

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-Geceden gÖrüntüler

-Geceye katılanlardan detaylar

-Müzayededen görüntüler

-Mehmet Şimşek'in açıklamaları

-Mehmet Şimşek'in resminin açık artırması

-Mehmet Şimşek'in, resmini imzalaması

-Detaylar

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