Ceyhan'da asayiş uygulaması

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) - ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde 500 polisle gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 3 kişi gözaltına alandı.

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) - ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde 500 polisle gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 3 kişi gözaltına alandı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asayiş, Terörle Mücadele (TEM), Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Çevik Kuvvet, Trafik ile Özel Harekat şubelerinden 500 polisin katılımıyla kent merkezinde asayiş uygulaması yaptı. Bazı hassas bölgeler ile kentin giriş ve çıkışlarında sabit noktada uygulama yapan ekipler, şüheli araç ve şahısları durdurarak arama yaptı. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Bülent Tırnaksız'ın yönettiği uygulamanın genelinde 470 kişinin üst araması ve kimlik sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 168 araçta arama yapan ekipler, 6 araca ise çeşit suçlardan 8 binlara ceza kesti. Asayiş uygulamalarının artarak devam edeceği belirtildi.

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