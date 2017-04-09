Karnaval coşkusu tüm Adana'yı sardı (3)

KARNAVAL, ATİLLA ÖZDEMİROĞLU ANISINA DÜZENLENEN KOSER İLE BITTI

KARNAVAL, ATİLLA ÖZDEMİROĞLU ANISINA DÜZENLENEN KOSER İLE BITTI

Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen konseri, binlerce Adanalı izledi. Türk müziğine önemli eserler bırakan ünlü besteci ve söz yazarı Atilla Özdemiroğlu, ölümünün birinci yılında Portakal Çiçeği Karnavalı'nın son gününde adına düzenlenen konser ile anıldı. Sırayla sahneye gelen Meltem Cumbul, Gripin ve Nükhet Duru, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) ile birlikte Özdemiroğlu'nun bestelediği şarkıları seslendirdi. Yaklaşık 2 saatlik konserin ardından sanatçılar, kendilerini izleyen binlerce Adanalı tarafından uzun süre alkışlandı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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