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DHA DIŞ HABER - Yurt dışında sandıklar kapandı

10 Nisan 2017 01:21

Haber-Kamera-Fotoğraf: Hakan AYTAŞ / KÖLN, 9 Nisan (DHA) - Anayasa Değişikliği Halk Oylaması için yurt dışında 57 ülkedeki 120 temsilcilikte oy kullanma işlemi sona erdi. Seçmenler 9

Haber-Kamera-Fotoğraf: Hakan AYTAŞ / KÖLN, 9 Nisan (DHA) - Anayasa Değişikliği Halk Oylaması için yurt dışında 57 ülkedeki 120 temsilcilikte oy kullanma işlemi sona erdi. Seçmenler 9 Nisan Pazar günü yerel saatle 21.00'e kadar oylarını kullandılar. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 2 milyon 972 bin seçmen, 31 gümrük kapısında Türkiye'de de oylamanın yapılacağı 16 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar oylarını kullanmaya devam edecek.

Oylar 4 kilitli odada saklanıyor

Yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme işleminin bitmesinin ardından oylar sayılarak, Saklama Komisyonu'na teslim edildi. Torbalardaki oylar, Başkonsolosluk temsilcisi, Ak Parti, CHP, MHP ve HDP'li temsilcilerin eşliğinde kapısında 4 kilit bulunan odaya getirildi. Ak Parti, CHP ve MHP temsilcileri ile Başkonsolosluk temsilcisi kendilerinde bulunan anahtarlarla kilitleri tek tek açtılar. Torbalardaki oyları içeri koyan temsilciler daha sonra kapıyı birlikte kilitlediler. Yurt dışında kullanılan oylar, 11 Nisan Salı günü özel uçaklarla Türkiye'ye gönderilecek. Yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemi 27 Mart Pazartesi günü başlamıştı.

Son oyları yeni nişanlı çift kullandı

Köln Başkonsolosluğunda oy verme işleminin son günü sandıklarda belli oranda bir yoğunluk yaşansa da dışarıda kuyruk oluşmadı. Oy verme işlemini son dakikaya bırakan seçmenler de vardı. Köln'de son oyları Muhammet Emin Aslan ile Nişanlısı Esma kullandı. Genç çift, hafta sonu nişanları olduğu için oy kullanma işlemini son dakikaya bıraktıklarını söylediler.

Yurt dışında 4. kez

Yurt dışındaki Türk seçmenler böylece, dış temsilciliklerde kurulan sandıklarda 4. kez oylarını kullanmış oldu. Yurt dışındaki Türkler daha önce, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri ve 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde oy kullanmışlardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
------------------------------
-Detaylar
-Son oyları kullanan yeni nişanlı çift
-Oyların teslimi
-Oyların saklandığı 4 kilitli odanın görüntüsü
-Kilitlerin açılması ve kapanması

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