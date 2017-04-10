İsveç saldırısında ölenlerden birisi İngiliz vatandaşı

Gonca YAĞCI, LONDRA (DHA) - İsveç'in başkenti Stockholm'deki terör saldırısında hayatını kaybedenlerden birinin 41 yaşındaki İngiliz vatandaşı Chris Bevington olduğu belirlendi.

Gonca YAĞCI, LONDRA (DHA) - İsveç'in başkenti Stockholm'deki terör saldırısında hayatını kaybedenlerden birinin 41 yaşındaki İngiliz vatandaşı Chris Bevington olduğu belirlendi.



Stockholm'deki terör saldırısında hayatını kaybedenlerden birinin 41 yaşındaki İngiliz vatandaşı Chris Bevington olduğu ortaya çıktı. BBC'nin haberine göre, bir müzik uygulama servisinde müdür olarak çalışan Bevington iki çocuğu ve eşi ile birlikte Stockholm'da yaşıyordu.



Bevington'ın babası John BBC'ye yaptığı açıklamada, oğlunun böyle bir trajik olayda hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu derin üzüntüyü ifade etti.



Saldırganın sığınma başvurusu reddedilmiş



Kaçırdığı kamyonu caddede insanların üzerine sürerek 4 kişinin ölümüne neden olan saldırganın 39 yaşında Özbek vatandaşı olduğu ve İsveç'e yaptığı sığınma başvurusunun kabul edilmediği ortaya çıktı. İsveç polisi, saldırganın ülkeden sınır dışı edilmek üzere olduğunu söyledi.



İsveç polisi, saldırganın 2014 yılında oturum başvurusu yaptığı ancak geçen yıl reddedildiği ve aralarında DAEŞ'in de olduğu birçok aşırı grup ve organizasyonlara destek verdiğine ilişkin kanıtlar bulunduğunu ifade etti.