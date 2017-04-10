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(Görüntülü Haber) Bakan Kılıç'tan polislere kutlama

10 Nisan 2017 14:56

Hakan ÇELİKBAŞ/ SAMSUN, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun'da, Polis Teşkilatı'nın 172'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'u

Hakan ÇELİKBAŞ/ SAMSUN, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun'da, Polis Teşkilatı'nın 172'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'u makamında ziyaret etti.Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Polis Teşkilatı'nın 172'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Vetar Yavuz'u makamında ziyaret etti. Bakan Kılıç, Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'a çiçek verdikten sonra emniyet müdür yardımcılarıyla da selamlaşıp günlerini kutladı. Emniyet Müdürlüğü girişinde polis memurları Bakan Kılıç'a çikolata ikram etti. Emniyet Müdürlüğü'nün şeref defterini imzalayan Bakan Akif Çığatay Kılıç, "Bugün 10 Nisan 2017 Polis Teşkilatımızın 172'nci yıl dönümü. Ülkemizin ve milletimizin huzuru için, güvenliği için görev yapan ve bu uğurda gece gündüz demeden 24 saat görev başında olan tüm emniyet teşkilatımızın personellerinin kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Bu aziz vatanın huzuru ve güvenliği için görev yaparken canını ortaya koyup şehit olan personelimize Allah'tan rahmet diliyorum ve ailelerine sabırlar diliyorum. Gazilerimizi uzun huzurlu ömürler diliyorum, sağlıklı günler diliyorum" dedi.

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