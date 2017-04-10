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(Görüntülü Haber)Kötü koku etkiledi

10 Nisan 2017 14:55

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)Muğla'nın Marmaris İlçesi'ndeki Yat Limanı'nda demirli lüks motor yatta çıkan; 3 yatın yandığı, 1 kişinin öldüğü 1 kişinin ise

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)Muğla'nın Marmaris İlçesi'ndeki Yat Limanı'nda demirli lüks motor yatta çıkan; 3 yatın yandığı, 1 kişinin öldüğü 1 kişinin ise yaralandığı yangın sonrası bölgede başlatılan çalışmalar sürüyor. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yat Limanı'nda bulunan yürüyüş yolunun bir bölümü, güvenlik şeridiyle kapatılarak geçiş yasaklandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, akaryakıdın yayılmaması için konulan plastik bariyerlere yenisini ekledi. Denizde yayılan akaryakıt ile birlikte kül olan üç yatın çevreye saçtığı ağır kokunun verdiği rahatsızlık, vatandaşı limandan uzak tutuyor. Transatlantik yolcu gemisiyle günü birlik Marmaris'e gelen turistler, yapılan çalışmaları izleyerek fotoğraf makineleriyle çekiyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Savcılığın soruşturmasının tamamlanması ve talimat gelmesi halinde güvenlik şeridinin kaldırılacağını belirtti. Acil temizlik yapacaklarını belirten yetkililer, kokunun özel solüsyonla giderileceğini bildirdi."BÜYÜK BİR FACİADAN KIL PAYI KURTULDU"Telefonla açıklama yapan Marmaris Çevrecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kutengin ise, "Yaklaşık iki dönüm gibi bir alana yayılan akaryakıdın acil olarak temizlenmesi gerekmektedir. Beklettikçe deniz daha çok zarar görecek. Şimdiden kötü kokular yayılmaya başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan Yat Limanı'nda demirli milyon dolarlık yatların güvenliğini kim sağlıyor? Yaşanacak bir faciada ne gibi önlemler alınacaktır? Bu gibi birçok sorumuzu aylar önce sormamıza rağmen bir cevap alamamıştık. Marmaris, büyük bir faciadan kıl payı kurtuldu" dedi.

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