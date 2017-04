(Görüntülü Haber) Trakya'da Türk polis teşkilatının 172'nci yıldönümü kutlamaları

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ruhan YALÇIN-Selçuk VURUCU/EDİRNE,TEKİRDAĞ,KIRKLARELİ,(DHA)TÜRK polis teşkilatının 172?nci kuruluş yıldönümü Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli?nde düzenlenen

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ruhan YALÇIN-Selçuk VURUCU/EDİRNE,TEKİRDAĞ,KIRKLARELİ,(DHA)TÜRK polis teşkilatının 172?nci kuruluş yıldönümü Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli?nde düzenlenen törenlerle kutlandı.Türk Polis Teşkilatı?nın kuruluşunun 172?nci yıldönümü etkinleri Edirne'de saat 10.00'da Atatürk Anıtı'ndaki törenle başladı. Anıttaki programa Edirne Valisi Günay Özdemir, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Edirne Belediye Başkanı CHP?li Recep Gürkan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Edirne Emniyet Müdürü Adnan Armağan Erdoğan, Jandarma Komutanı Albay Kamuran Ersan ile polis memurları katıldı.Edirne Emniyet Müdürü Adnan Armağan Erdoğan, temel amacı halkın huzur ve güvenliğini sağlamak olan polis teşkilatının suç ve suçlularla etkin mücadele edebilmek için ekipman ve insan gücünün yanı sıra halkın güven ve desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi. Vatan sevgisi ile görev yapan teşkilat mensuplarının ihtiyacı olan güven ve desteği canından bile aziz bildiği milletinden her zaman gördüğünü anlatan Erdoğan, "İnanıyorum ki teşkilatımızın her bir ferdi bu güveni ve desteğin vermiş olduğu haklı gurur ile bütün zorluklara rağmen görevini en iyi şekilde yerine getirme azmi, bilincinde olacaktır. Bu anlayış içerisinde daha nice kuruluş yıllarını gururla, şanla, şerefle, kutlayarak, her geçen yıl milletiyle el ele, büyüyecek olan teşkilatımızda bu ülkeyi yıkmaya, bölmeye çalışan hainlere karşı devletin istikbali, istikbali, milletin istiklali için fedakarca ve cefakarca çalışan mesai arkadaşlarıma devletine, milletine, olan sakat ve fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.Konuşmaların ardından tören, Edirne Emniyet Müdürlüğü?ne bağlı motorize ekiplerin geçişiyle tamamlandı.TEKİRDAĞ?DAKİ TÖRENTekirdağ?da valilik önündeki programa Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Tugay Komutanı Kıdemli Albay Kemal Cöne, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, polis memurları polisler ve halk katıldı. Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, polis teşkilatının Türk milletinin sevgi ve güvenini kazanmış demokratik hukuk devletinin temel taşlarından biri olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz?da hain bir başkaldırıya milletinin ve devletinin yanında durarak, büyük bir başarıya imza atmış bir teşkilatın mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı, demokratik hukuk devletinin kurallarına uygun bir teşkilatın mensubuyuz. Teşkilatımız milletimizin hizmetindedir. Bizde Tekirdağlılara hizmet vermekten mutluyuz. Emniyet teşkilatının bugünlere gelmesinde büyük emeği geçen, ulu önder Atatürk, aziz şehitlerimiz, gazilerimiz ve şuanda aramızda bulunan teşkilattan emekli olan büyüklerimize de şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.Kutlama programı polisevindeki resepsiyonla devam etti.KIRKLARELİ?NDE POLİS KUTLAMASITürk Polis Teşkilatının 172?nci kuruluş yıl dönümü, Kırklareli'nde vilayet meydanındaki programla kutlandı. Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı?nın yanı sıra programa, Kırklareli Emniyet Müdürü Erkin Adalar, kurum müdürleri ile halk katıldı. Kırklareli Vilayet Meydanı?nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Kırklareli Emniyet Müdürü Erkin Adalar, Müdür Yardımcıları, Kırklareli Valisi Esengül Civelek'i makamında ziyaret etti. Kırklareli Şehitliği'nde devam eden programda Şehit Polisler için Kuran-ı kerim okundu. Daha sonra şehitlik ziyaret edilerek, mezarlarına karanfil bırakıldı. Daha sonra polisevinde şehit ve gazi ailelerine yemek verildi.