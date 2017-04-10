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(Görüntülü Haber) 80 ilden gelen yerel gazeteciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ziyaret etti

10 Nisan 2017 15:00

Muhammet KAÇAR / GÜNEYSU(Rize), (DHA) - RİZE'de gerçekleştirilen Yerel Medya Buluşması'na 80 ilden katılan gazeteciler, etkinlik kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güneysu

Muhammet KAÇAR / GÜNEYSU(Rize), (DHA) - RİZE'de gerçekleştirilen Yerel Medya Buluşması'na 80 ilden katılan gazeteciler, etkinlik kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güneysu İlçesi'ndeki evini ziyaret etti, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde Erdoğan portresi ile fotoğraf çektirdi. Rize Gençlik Spor Kültür Turizm ve Tanıtım Derneği (RİGENDER) ile Karadeniz Gazeteciler Federasyonu (KGF) tarafından düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Yerel Medya Buluşması'na Türkiye'nin 80 ilinden yerel medya temsilcileri katıldı. Rize'nin turizm destinasyon alanlarını gezen yerel medya temsilcilerine bölgenin turizm potansiyeli tanıtıldı. Güneysu İlçesi'ne giden yerel medya temcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Mahallesi'ndeki evini ziyaret etti. Güneysu Kaymakam'ı İhsan Selim Baydaş'ın karşıladığı heyet evle ilgili bilgiler aldı. Gazeteciler, yöresi mimarisindeki ahşap evin önünde toplu halde hatıra fotoğrafı çektirdi.Yozgat Gazeteciler Derneği Başkanı Osman Hakan Kiracı, yeşili ile efsaneleşmiş Rize'de olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı'nın Rizeli olması apayrı bir şans. Rize bütün değerleri ile çok farklı bir kent" dedi.Güneysu Halk Eğitim Merkezi'ni de ziyaret eden yerel medya temsilcileri burada Erdoğan portresi ile fotoğraf çektirdi, bakır işlemeciliği ile ilgili bilgiler aldı.

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