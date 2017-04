DHA YURT BÜLTENİ-8

1)BİNGÖL'DE ÇATIŞMA ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

1)BİNGÖL'DE ÇATIŞMA ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

BİNGÖL'ün Genç İlçesi'nde geçtiğimiz günlerde, 1 teröristin ölü olarak ele geçirildiği çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Genç İlçesi kırsalında, güvenlik güçlerinin 4 Nisan tarihinde yaptığı arazi aramaları sırasında bir grup terörist ile sıcak temas sağlanması üzerine çıkan çatışmada 1 terörist ölü olarak ele geçirilmişti. O gün akşam saatlerinde yaşanan ve güvenlik güçleri tarafından zırhlı araç kamesarıyla çekilen görüntülerde, çatışma anı ortaya çıktı. Görüntülerde zırhlı araçlardan açılan ateşte, izli mermiler karanlık içerisinde net olarak görülüyor. Ayrıca ateşle birlikte yaşanan patlamalar da an be an kameraya yansıyor.

Görüntü Dökümü

-Gece Karanlığındaki Kurşunların izleri

-Zırhlı Araçtan Açılan Ateş

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: BİNGÖL, (DHA)

2)MALATYA'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASINA DEVAM EDİLDİ (EK)

Malatya’da 15 Temmuz darbe girişimimi ile ilgili 26’sı tutuklu 76 sanığın yargılanması devam ediyor. Bugünkü duruşmada 7.Ana Jet Üs Komutanlığında darbeye iştirak etmekle suçlanan sanıkların savunmaları alınıyor.Yakınca Spor Salonunda gerçekleşen duruşmada 7.Ana Jet Üs Komutanlığı Uçak Bakım Subayı olarak görev yapan Murat Örsal savunma yaptı. 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde üs komutanlığında neler yaşandığını anlatan Örsal, Eskişehir’de ki Birleşik Hava Heraket Merkezi’nin(BHHM) uçuş yasağı kararının kendilerine ulaştırılmadığını iddia etti. 16 Temmuz günü sabah 04.00 sıralarında Filo Komutanı Metin Çibilibal’ın uçuş bakım komutanlığını arayarak 4 adet yüksüz uçak hazırlanması talimatını verdiğini iddia eden Örsal savunmasını şöyle sürdürdü:

“Normalde uçuşlar sorgulanmıyor. Ancak darbe girişiminin olduğu bu gece uçuş bakım ekibindeki görevliler durumu bana bildirdi. Bende bu kapsamda verilen emri teyit etmek için girişimlerde bulundum ve ekibe beklemelerini söyledimö

ALBAYA ULAŞMAK İSTEDİM AMA ULAŞAMADIM

Filo komutanı Binbaşı Metin Çivilibal’ı telefonla arayarak yüksüz uçak hazırlanması emrini teyit ettiğini belirten Örsal, Çivilibal’ın ise kendisine kalkış emrini doğruladığını öne sürdü. Kendisinin bunun üzerine uçuş hattına giderek bakım ekibine beklemeleri yönde emir verdiğini iddia eden Örsal sonrasında telsizden Albay Şaban Delioğlu’na ulaşmak istediğini ancak ulaşamadığını savundu.

Filo komutanın odasına gittiğini ifade eden Örsal cümlelerine şöyle devam etti:

“Odada bulunan Filo Komutanı Çivilibal’a ‘Biz uçak bakım ekibi olarak tedirginiz. Uçuş emrini teyit ettiniz mi’ diye sorum bana ‘En kısa zamanda kalkmak istiyoruz’ dediler. Metin Çivilibal ve Tayfun Tuna sakindiler, anormal bir şey hissetmedim. Aynı oda da bulunan ve şuanda Diyarbakır’da görevde olan Albay Ali Özmen bulunuyordu. Kendisi pilot albaydır. Ona da baktım ancak kendisinden bir tepki görmeyince bende o zaman uçuşun yapılmasında yanlış bir şey yoktur diye düşündüm. BHHM’nin emridir diye odadan çıktım bu süreçte yeniden Albay Şaban Delioğlu’na ulaşmak istedim ama ulaşamadımö

‘NEDEN KALKIYORSUNUZ?’ DEDİK, ‘BHHM’NİN EMRİ’ DİYE CEVAP VERDİLER

İlerleyen süreçte yeniden Hareket Komutanı Tayfun Tuna’yı tekrar aradığını savunan Örsal, savunmasında şu ifadelere yer verdi:

“Komutanım bakımcılar olarak çok tedirginiz, emri teyit ettiniz mi’ diye sorunca Tayfun Tuna bana kızarak ‘Ne oyalanıyorsunuz daha kaç defa soracaksınız’ diye söyledi. Daha sonra 04.30 sıralarında pilotlar uçak başı yaptılar. Biz pilotlara ‘Neden kalkıyorsunuz’ dedik onlarda bize BHHM’nin emri diye cevap verdiler. Normalde şuana kadar yapılan 700 uçuşta sorgulama yapmadık ama o gece pilotları sorgulama gereği duydukö

Örsal, BHHM’nin emirlerinin kendilerine gelmediğini ve sadece filodan gelen talimatla uçakları hazırladıklarını savunarak, kritik bir gece olması nedeniyle yarım saat uçuş emrini sorguladıklarını ve olumsuz bir emir gelmediği için hazırlık yaptıklarını dile getirdi.Tutuksuz sanık Murat Mutlu’nun savunması

Duruşmada daha sonra tutuksuz yargılanan 7.Ana Jet Üs Komutanlığında Güvenlik Tabur Komutanı olarak görev yapan Yüzbaşı Murat Mutlu savunma yaptı. İlk süreçte tutuklana n ve sonrasında tahliye edilip görevine iade edilen Mutlu, iddianamede kendisinin üstteki Jammer güvenlik aracının çıkışına izin verdiği iddiasını kabul etmedi. FETÖ/PDY ile hayatının hiçbir bölümünde ilişkisinin olmadığını ileri süren Mutlu, darbe girişimine ilişkin emir alıp vermediğini iddia etti.

Darbe girişimi gecesi olayları evde televizyondan öğrendiğini ileri süren Mutlu, savunmasına şöyle devam etti:

“Görevde olmadığım bir esnada jammer aracını çıkarma gibi bir yetkim de yoktur. Zaten Jammer aracı ben üsse dönmeden geri dönmüştür. Hain darbe gecesi Tayfun Tuna aracı istemiş ve çıkarmıştırö

Nizamiyenin giriş çıkışlara kapatılması yönündeki suçlamayı da kabul etmeyen Mutlu, göreve geldikten sonra üssün güvenliğinin sağlanması adına önlem alındığını ifade etti. Tamamen darbecilere yönelik bir önlem aldıklarını ileri süren Mutlu, 7 kargo uçağının ise üsse ineceğini kuleden öğrendiğini belirtti.

Uçaklarda bulunan personeli filonun gazinosuna götürdükten sonra ilerleyen saatlerde polise teslim ettiklerini ifade eden Mutlu, bu süreçte inen kargo uçaklarında da savcılık incelemesi yapılana kadar güvenlik önlemleri aldıklarını ileri sürdü.

AFGANİSTAN’DA GÜNLÜK 65 DOLAR HARCIRAH TARAFIMIZA VERİLDİ

İddianamede üzerinde 2 adet 1 dolar bulunması ile ilgili de savunma yapan Mutlu, FETÖ üyesi olduğu iddiasını kabul etmeyerek, “Yurt dışına geçici görevle Afganistan’da görev yaptı. Bu süre zarfında günlük 65 dolar harcırah tarafımıza verilmiştir. Toplam hak edişim ilgili bankaya yatırılmıştır ancak avans olarak aldığımım dolar ile alışveriş yapmıştır. Üzerimde kalan 67 doları görev dönüşünden sonra bozdurma gereksimi duymadım. Bu para 3 yıl önce kullanmadığım cüzdanıma konulmuş ve dolayısıyla yapılan aramada bulunan dolarlar üzerimde değil kullanmadığım cüzdanımda bulunuyorduö diyerek, doların yurt dışı görevinden kalan para olduğunu söyledi.

Mikail PELİT/MALATYA, (DHA)

3)DP'Lİ UYSAL: ERDOĞAN'I KORUMA KANUNU

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, anayasa değişiklik paketine 'Hayır' diyeceklerini belirterek, "Recep Tayyip Erdoğan'ı koruma kanunu diyebileceğimiz anayasa değişikliği teklifiyle karşı karşıyayız" dedi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Antalya'da The Marmara Otel'de düzenlenen referandum toplantısına katıldı. Burada Uysal ile Budak ortak basın açıklaması yaptı. Anayasa değişikliği teklifini eleştiren Uysal, "Bir deli gömleği giydirme teşebbüsü diyebileceğimiz ülkenin ihtiyacından daha çok, bir kişinin ihtiyaç listesine göre dizayn edilmiş referandum mantığından çıkartılarak, torba referandum paketiyle, çekirdeğinde yer alan maddeleri perdeleyerek, insanımızın ne getirip ne götürdüğünü anlamadan karar vermesi için özel bir çabanın sarf edildiği dönemde buradayız. Türkiye'nin önündeki tercih, iktisaden hukuken, demokrassiiyle ile üst üste lig düşecek ya da tarihi yürüyüşüne, demokrasisine devam ederek Türkiye'yi olması gereken yere taşıma mecburiyetimiz vardır" diye konuştu.

Parti devlet anlayışının bu ülkeye yapılacak en büyük kötülük olduğunu dile getiren Uysal, insanı aldatma yoluna giderek hakimiyetin milletin elinden alıp bir kişinin inisiyatifine verildiği teşebbüsle karşı karşıya kalındığını söyledi. Türkiye'nin sınırsız yetki, sıfır denetim mantığına ihtiyacı olmadığını vurgulayan Uysal, anayasa değişikliğine bakıldığında cumhurbaşkanının yargılanma korkusunun görüldüğünü anlattı. Anayasal düzenin korunmasız bireylerin hak ve hürriyetlerini korumak için devlet gücünün hukuk eliyle sınırlandırılmasını ifade ettiğini aktaran Uysal, "Kuvvetlerin uyumu diyerek Türk devlet geleneğinin töresinin dışına çıkarak, kendilerini suçüstü yakalanmışlık haliyle beraber kurulan mekanizmalarla kuvvetler ayrılığını hiçe sayacak bir kişinin vesayetini kurumsallaştıracak, böyle bir anayasa değişikliği teklifine 'evet' diyebilme imkanı akılla vicdanla düşünen insanlarımız için mümkün olmadığı kanaatindeyim" dedi.

'RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I KORUMA KANUNU'

Anayasa değişikliğine 'tek adamı koruma kanunu' denilebileceğini savunan Uysal, şunları söyledi:

"Recep Tayyip Erdoğan'ı koruma kanunu diyebileceğimiz anayasa değişikliği teklifiyle karşı karşıyayız. Bunun çekirdeğinde yargı kontrolü ve ömür boyu dokunulmazlık zırhını elde edilebilecek. 400'ün üzerinde oyla yüce divana sevk edileceksiniz. O bir kişi atama demokrasi içerisinde milletvekilliğini bile hiçleştirebilecek, onun atadığı milletvekili kendisiyle ilgili bir değerlendirmede bulunabilecek. Buna hiçbirimizin inanma imkanı yoktur."

'YERLİ VE MİLLİ DEMEKLE BU SİSTEM YERLİ MİLLİ OLMAZ'

Menderes, Demirel, Özal'ın da başkanlık istediği yönünde yalanla insanlara pazarlanma gayretinde olduklarını savunan Uysal, 1950 ve 1960'lı yıllarda kayıtlara göre Menderes'in böyle bir talebinin olmadığını belirtti. Özal'ın başkanlık sistemi teklifinin, Demirel'in de tartışılması yönünde fikrinin olduğunu dile getiren Uysal, "Ama onlar başkanlık sistemi istedi, tek adam düzeni değil. Bu anlayış içerisinde bugün yerli ve milli diyerek, hani güzel bir Anadolu sözü var. 'Bal bal diyerek ağız tatlanmaz' deriz. Yerli ve milli demekle bu sistem yerli milli olmaz. Ülkenin bir tarafına geleceksiniz, milliğinizi biliyoruz, milliyetçilik yapacaksınız ama ülkenin diğer tarafında tek millet diyeceksiniz. O milletin adı yok mu? Bu büyük ülkede Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyemeyenler, bu büyük ülkenin milletine Türk milleti diyemeyenlerin bu büyük ülkeyi yönetmeye hakkı yoktur" diye konuştu.

'BEYEFENDİLER DE KENDİLERİNİ ATATÜRK YERİNE KOYACAK ANLAYIŞ İÇERİSİNDE'

2023'ün Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılı olduğunu hatırlatan Uysal, "İkinci, Cumhuriyetin başlangıcı. Beyefendiler de kendilerini Atatürk yerine koyacak anlayış içerisinde. Türkiye'nin geçmişine sırtınızı dayayacağınıza sırtını yok sayarsanız, nice 15 Temmuzlarla ülkeyi karşı karşıya getirirsiniz" dedi.

BUDAK: UCUBEYLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Uysal'ın ardından kürsüye CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak çıktı. Demokrasilerde yasama yargı ve yürütmenin birbirinden ayrı olduğunu bunun adına da kuvvetler ayrılığı dendiğini anlatan Uysal, "Bu yoksa anayasal devlet değil, anayasalı devlet vardır. İkisi arasındaki fark biri sahte anayasa öbürü demokratik ülkelerde olduğu gibi gerçek bir anayasadır. Şu anda anayasalı bir devlete doğru gidiyoruz. Yani orada bir anayasa olacak ve bir kişiye yetki vereceksiniz. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir demokratik ülkesinde olmayan yasama yargı yürütme uyumu gibi bir ucubeyle karşı karşıyayız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

- Toplantıya katılanlardan genel görütü

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak ile DP Genel Başkanı Uysal'ın görüntüsü

- Uysal'ın konuşması

- Detay görüntü

- Budak'ın konuşması

Haber- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA-DHA)

4)ÇERKEZKÖY'DE KAZA: 1 ÖLÜ

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde önünde seyir halinde olan kamyona arkadan çarpan kamyon sürücüsü 44 yaşındaki Engin İşler, hayatını kaybetti.

Kaza, Çerkezköy'ün Değirmenköy karayolu üzerinde gece meydana geldi. Pazarcılık yapan Engin İşler, kullandığı 34 TU 4178 plakalı kamyonla önünde seyir halinde olan 39 FC 754 plakalı kamyano arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle İşler, araçta sıkışarak hayatını kaybetti.İtfaiye ekipleri İşler'in cesedini araçtan çıkarıp Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Ölen Engin İşler'in olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

Kazadan detaylar

Polisin çalışması

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)

5)BERGAMA'DA MANTAR SEVENLERİ BULUŞTURAN FESTİVAL

İZMİR'in Bergama ilçesinde, Bergama Belediyesi ile doğa ve mantarseverlerin oluşturduğu Mantar ve Yaban Topluluğu'nun birlikte düzenledikleri "Bergama 1. Kuzugöbeği Mantarı Buluşması" Kozak Yaylası'ndaki Göbeller Mahallesi'nde yapıldı.

CHP'li Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'inde katıldığı buluşmaya, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki il ve İlçelerinden gelen doğa dostu ve mantar meraklıları ile yöre halkı katıldı. Yaban bitki uzmanlarının da takip ettiği etkinlikte, Kozak Yaşam Vadisi'ne gezi düzenlendi. Doğa gezisinde katılımcılar, yenebilir ve tıbbi bitkileri gözleyip, yerel halktan çamfıstığı, yörede yetişen otlar ve kuzugöbeği mantarı hakkında bilgi aldı. Etkinlikte Bergama Belediyesi Kent Orkestrası mini konser verdi. Katılımcılara Bergama Belediyesi tarafından hazırlanan ve içinde mantar türleri ile ilgili bilgilerin bulunduğu kitapçıklar dağıtıldı.

Etkinlikte Mantar ve Yaban Topluluğu adına konuşan organizasyon sorumlusu Sevim Şahin, "Bu etkinlik Mantar ve Yaban Topluluğu'nun düzenlediği ilk etkinlik. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen doğaseverler ile bir araya geldik. Bergama'nın tarihini, doğal güzelliklerini, mantarını ve yenebilir otlarını tanıtmak amacıyla bu etkinliği düzenledik" dedi.

"DOĞAYLA BARIŞIK ETKİNLİKLER OLSUN"

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç de "Bugün burada farklı illerden ve ilçelerden gelen konuklarımızla birlikte güzel bir etkinlikte buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bergama'nın güzelliklerini misafirlerimizle paylaşacağız. Bergama çok önemli bir tarih ve kültür kenti. Tarihi güzelliklerinin yanında Bergama'yı ön plana çıkaran bir diğer yönü de doğal güzellikleri. Bugün bir araya geldiğimiz, havası, suyu ve doğasıyla eşsiz bir yer olan Kozak Yaylası gibi. Kozak Yaylası 17 köyün bulunduğu geniş bir coğrafya. Bilindiği gibi yeni yasayla birlikte köyler mahalle oldu. Fakat bizler hala 'köy' diyoruz ve öyle de kalmasını istiyoruz. Çünkü köydeki yaşamın, geleneksel dokunun kaybolmasını istemiyoruz. Diliyorum ki buralar kentleşmenin yıkıcı etkilerinden uzak kalır ve buralarda doğayla barışık etkinlikler olur" diye konuştu.

"KUZUGÖBEĞİ MANTARI BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR"

Kuzugöbeği mantarının bölgeye ekonomik açıdan büyük katkı sağladığını söyleyen Göbeller Mahallesi Muhtarı Ertan Sağlam, "Kuzugöbeği mantarı bölgemizde fıstık çamı ile beraber yetişen çok değerli bir mantar türüdür. Bölgemizde iklim koşulları oluştuğunda günlük 150 kilo yetişebiliyor. Kilosu 100-150 lira olan bu mantar türü ekonomik olarak bölgemize büyük bir katkı sağlıyor. Bu açıdan çok önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum" dedi.

Etkinliğe katılanlardan Şebnem Nacar da "Kuzugöbeği mantarını ve yerel otları tanımak için İzmir'den geldik. Bergama'yı çok sevdik, çok güzel bir yermiş" diye konuştu. Etkinliğin sonunda katılımcılar Göbeller Mahallesi kadınlarının hazırlamış olduğu yöresel lezzetleri tatma ve el emeği ürünlerini de tanıma fırsatı buldu.

KUZUGÖBEĞİ MANTARI

Kuzugöbeği (Morchella esculenta) yenilebilen bir mantar türüdür. Genelde ormanlarda tek tek veya küçük gruplar halinde bulunur. Genelde bahar aylarında ortaya çıkar. Bahar aylarında yağışın olmaması olumsuz yönde etkiler. Fransız mutfağının önemli bir öğesi olan kuzu göbeği mantarı ekonomik değeri olan ve pek çok gurme tarafından tercih edilen lezzetli bir türdür. Hastalıkların iyileştirilmesinde sık sık kullanılan mantar; B1, B2 ve C vitaminleri ile yüksek oranda kalsiyum, sodyum ve potasyum gibi mineraller içerir. Kuzugöbeği mantarı kan yapıcı özelliğiyle biliniyor. Kansızlık yani anemi rahatsızlığına da büyük fayda sağlar. Vücudun direncini artırır ve dinç kalmasını sağlar. Protein değeri oldukça yüksek bir mantar olan kuzugöbeği kansere karşı etkilidir. Bitkinliğe, güçsüzlüğe ve yorgunluğa karşı oldukça faydalı bir mantar türüdür. Gözler için oldukça yararlıdır. Gözlere parlaklık verir. Bağırsak ve mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Beyne de oldukça faydalıdır, zihnin iyi çalışmasını sağlar.

Görüntü Dökümü

-Festivaldeki etkinliklerden görüntü

-Katılımcılardan görüntü

-Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'in konuşması

-Mantar ve Yaban Topluluğu adına konuşan organizasyon sorumlusu Sevim Şahin'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Oben ULU / BERGAMA (İzmir), (DHA)

6)SUŞEHRİ'NDE UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 GÖZALTI

SİVAS’ın Suşehri ilçesinde polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen kişileri takibe aldı. Suşehri'nden Giresun Şebinkarahisar'a gittikleri belirlenen bir otomobil, ilçeye dönüşünde ekipler tarafından durduruldu. Otomobilde bulunan şahısların üzerinde yapılan aramada 8 gram bonzai ile uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen 910 lira nakit para ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin Şebinkarahisar'da yaşayan M.C.A.'den temin edildiği anlaşıldı. Bunun üzerine ekipler M.C.A. ile birlikte F.A. ve C.Ş.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-Şüphelilerin görüntüsü

-Ele geçirilen uyuşturucu ve para

-Polis eşliğinde görüntüsü

Haber-Kamera: Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas),(DHA)

7)TRABZON'DA UYUŞTURUCU İÇİN ÖZEL ODAYA ÖZEL DÜZENLEME

TRABZON'da evindeki özel odada iklimlendirme sistemi kurarak hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı. Jandarma ekiplerinin evde yaptığı aramada 100 kök hint keneviri, 2 kilogram kubar esrar ve bir adet ruhsatsız tabancayı ele geçirildi.

Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Gülbaharhatun Mahallesi, Faik Dranaz Caddesi'nde 3 katlı bir evin içerisinde kurulan özel donanımlı serada hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine eve operasyon düzenlendi.

İKLİMLENDİRME DÜZENEĞİ KURMUŞLAR

Jandarma ekiplerince yapılan baskında evde esrar serasına dönüştürülmüş özel oda ile karşılaştı. Kenevirin yetiştirilmesi için gerekli teçhizatlarla donatılan odada otomatik sulama, otomatik iklimlendirme ve havlandırma sistemi oluşturulduğu tespit edildi. Çok sayıda projektör ve fan cihazı yerleştirilen odada iklimlendirme yapıldığı, elde edilen uyuşturucunun da burada kurutulduğu belirlendi. Yapılan aramada yaklaşık bir metre boyunda 100 kök hint keneviri, 2 kilogram kubar esrar ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 44 yaşındaki S.Ç. ise adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

Özel sistem kurulan odadan görüntüler

(Haber-Kamera: Fatih TURAN -TRABZON/ DHA

8)KIRIKKALE'DE POLİS TEŞKİLATININ 172. YILDÖNÜMÜNDE DUYGULU ANLAR

TÜRK Polis Teşkilatının 172. yıldönümü, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kırıkkale'de de kutlandı. Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, duygu dolu anların yaşandığı şehitlikte, şehit yakınlarını teselli ederken yaptığı açıklamada, polis teşkilatının hainlerle mücadele etmeye devam edeceğini söyledi.

Kırıkkale Cumhuriyet meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasından sonra şehitlikte Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. ra tüm şehit mezarları emniyet teşkilatı tarafından ziyaret edildi ve şehit yakınlarının duygulu anlar yaşadığı programda Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu tarafından şehit yakınları teselli edildi. Şehitliğin gezilmesinden sonra Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu yaptığı konuşmada, "1879 yılında kurulan büyük teşkilatın 172. yılını kutluyoruz. O tarihten bu tarihe kadar polis teşkilatı bugün burada şehitlikteyiz. Bu memlekette hainler olduğu sürece her zaman şehit vermeye devam edeceğiz. Ama teşkilatımız hainlerle mücadele etmeye devam edecek. En son devletimiz için, milletimiz için, 15 Temmuz'da yaptığımız gibi halkımızla beraber devletimizin bekası için gerekiyorsa bir çoğumuz gene şehit olacağız. Nice 172'nci yıllara diyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

- Atatürk anıtına çelenk konulması

- Sayğı duruşu ve istiklal marşı

- Şehitlik de kuranı kerim okunması ve dua

- Törene katılanların şehit mezarlarına karanfil koymaları

- Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu'nun açıklaması

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)

9)POLİSLER HAKKARİ ESNAFINA KARANFİL DAĞITTI

HAKKARİ il Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 172'nci yıldönümü etkinlikmleri kapsamında kent merkezindeki esnaf ve yoldan geçenlere karanfil dağıttı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 172'inci yıldönümü etkinlikleri kapmasında kent merkezindeki esnaf ve yoldan geçenlere karanfil dağıttı. Polisin bu davranışından memnun olan esnaf, ekiplere teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

-Esnafları ziyaret edip karanfil dağıtan polis ekipleri

-Elindeki karanfillerle iş yerlerine giren polisler

-Esnaflara karanfil veren polislerdendetaylar

-Kent merkezinde karanfil dağıtan polisler

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)