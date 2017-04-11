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(Görüntülü Haber) Sarıyer'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

11 Nisan 2017 08:22

Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah saat 05.00 sıralarında Sarıyer Çayırbaşı'nda uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Polis helikopterinin destek verdiği operasyona aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu 400 polis katıldı. Yaklaşık 50 araçla mahalleye operasyon yapan polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı ve bazı sokaklara giriş çıkışları tamamen kapattı. Çeşme Sokak'ta bulunan bir daireye girmek isteyen polisler uzun süre kapıyı kırmak için uğraştı. Ardından özel hareket polislerinin yardımıyla kapı kırılarak içeri girildi. Adreste kimseyi bulamayan polis apartmanın su saatlerine saklanmış bir miktar uyuşturucu madde buldu.Operasyon kapsamında 25 şüpheli gözaltına alınırken, polis ekipleri 2 kg civarı sentetik esrar (kannabinoid), 2 kg civarı esrar maddesi, satışa hazır hale getirilmiş 500 fişek halinde uyuşturucu madde, 6 adet ruhsatsız silah, 4 pompalı tüfek, bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi. Yine yakalanan şüphelilerden A.O.C.'nin (45) 47 ayrı suçtan aranması olduğu tespit edildi. Ele geçirilen silahlar ve uyuşturucu maddeler ile gözaltına alınan kişiler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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