50 bıçak darbesiyle işlenen cinayetin sanığına müebbet hapis

Halil ÖZÇOBAN/BURSA (DHA) - BURSA’da birlikte uyuşturucu kullandığı arkadaşı 24 yaşındaki Yunus Ak'ı 50 bıçak darbesiyle öldüren 26 yaşındaki Yakup Altay, ömür boyu hapis

Halil ÖZÇOBAN/BURSA (DHA) - BURSA’da birlikte uyuşturucu kullandığı arkadaşı 24 yaşındaki Yunus Ak'ı 50 bıçak darbesiyle öldüren 26 yaşındaki Yakup Altay, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa’da geçen yıl nisan ayında işlenen cinayette, TIR parkında uyuşturucu kullanan Yakup Altay, tartıştığı arkadaşı Yunus Ak'ı, çay ocağından aldığı iki bıçakla saldırdı. Altay'ın 50 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Yunus Ak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet suçundan tutuklanan Yakup Altay hakkında Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasında öldürdüğü kişinin yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Yakup Altay, "Olay günü birlikte uyuşturucu kullanıyorduk. Onun eşim ile olan yakın ilişkisi beni rahatsız ediyordu. Konuyu açtım. Kendisi bana küfürler ederek ilişkiyi kabul etti. Çok sinirlendim. Çay ocağından aldığım iki bıçakla ona saldırdım.Her şey uyuşturucunun etkisi ile oldu" dedi.

Mahkeme heyeti suçunu kabul eden Yakup Altay'a ömür boyu hapis cezası verirken cezada hiç bir indirim yapmadı.

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