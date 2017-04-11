Destici: Adalet Bakanlığı'nın başvurusu sürecin aydınlatılması için ciddi bir adım

Mutlu YUCA/DÜZCE,(DHA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasıyla ilgili 9 kamu çalışanı hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın

Mutlu YUCA/DÜZCE,(DHA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasıyla ilgili 9 kamu çalışanı hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın bozulması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan başvuruyu değerlendirdi. Destici, "Bu sürecin aydınlatılması ve tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarılması konusunda önemli bir adım ve tavır olarak görüyorum" dedi.

Destici, Düzce'de belediyeye ait sosyal tesiste aralarında AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin'in de bulunduğu partililerle öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemek sonrası basın toplantısı düzenleyen Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasıyla ilgili aralarında eski Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır'ın da bulunduğu 9 kamu çalışanı hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair Yargıtay 6. Ceza Dairesince verilen kararın bozulması talebiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na Adalet Bakanlığı'nın yaptığı başvuruyu değerlendirdi. Destici, şöyle konuştu:

"Bunu, bu sürecin aydınlatılması ve tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarılması konusunda önemli bir adım ve tavır olarak görüyor ve Adalet Bakanına teşekkür ediyorum. Adalet Bakanımızın talimatıyla Adalet Bakanlığı yetkilileri, bugün kendi yetkilerini kullanarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunarak kamu yararına buradaki ihmallerin, hataların hem Başbakanlık Teftiş Kurulu'na dayanarak hem de Devlet Denetleme Kurulu'nun raporuna dayanarak hem de en son 15 Temmuz darbe gecesinde bir takım bu darbeye karışan emniyet personeli ve asker kökenli kişilerin FETÖ'den tutuklanması ve bu hadisede de isimlerinin geçerek şüpheli olmaları, bu sürecin tekrar baştan araştırılmasıyla ilgili bir başvuruda bulunuldu. Bu atılmış ciddi bir adımdır."

'CUMHURBAŞKINIMIZI BİLGİLENDİRMİŞTİM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konudan bilgileri olduğuna inandığını belirten Destici, "Zaten benim hem sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşmede bu konu gündeme gelmiş ve kendilerini bilgilendirmiştim. Hem de bundan 20 gün önce Adalet Bakanımızla yaptığım görüşmede bu konuyu kendilerine iletmiştim. Bu sürecin aydınlatılması ümit verici bir durumdur. Tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarılması adına bu adımı attıklarından dolayı şahsım, camiam ve Muhsin başkanımız olmak üzere o hadisede hayatını kaybeden ve şehit olanlar adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

'VESAYETİN HER TÜRLÜSÜ KALKACAĞI İÇİN DESTEKLİYORUZ'

Destici, Anayasa referandumuna da değinerek, "CHP diyor ya 'Bu sistem değişikliği rejimi değiştiriyor.' Eğer sayın Kılıçdaroğlu'nun, Deniz Baykal'ın rejim değişikliğinden anladığı buysa, bu 28 Şubat mimarlarının rejimiyse evet bu değişiyor. Bunu destekliyoruz. Ama rejimden kastı Cumhuriyet ise Cumhuriyet dimdik yerinde duruyor, güçlenerek yoluna devam ediyor. Bu ayrıntıyı vatandaşların bilmesi lazım. Bu ülke darbelerden, cuntalardan çok çekmiş. Ve sistem de zaten onun ürünü. Bu darbe anayasası, darbecilerin yaptığı anayasa. Şimdi bu süreçte de ciddi adımlar atılmış. Milli Güvenlik Kurulu sivilleştirilmiş, YAŞ'ta sivil sayısı artmış, Kuvvet Komutanlıkları Savunma Bakanlığı'na bağlanmış. Hatta Genelkurmay Başkanlığı'nın da bağlanması lazım. Tamamen sivilleşmesi lazım. Yeni sistemde millet direk yetkiyi seçtiği kişiye vereceği için ve vesayetin her türlüsü ortadan kalkacağı ve minimize edileceği için biz destekliyoruz" dedi.



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