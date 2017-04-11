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Bakan Işık: Çift başlılığı ortadan kaldırma mecburiyetimiz var (2)

11 Nisan 2017 16:08

ALTAY TANKI TÜM TESTLERDEN GEÇTİ

ALTAY TANKI TÜM TESTLERDEN GEÇTİ
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sakarya'nın Serdivan İlçesi'nde özel bir hastanenin açılışına katılarak, hastaları ziyaret etti. Sakarya'da tasarlanıp üretilen Altay ana muharebe tankının Şubat ayında tüm testlerden geçtiğini söyleyen Bakan Işık, "Sakarya üretim konusunda önemli şehirlerden biri haline geldi. Altay tankını Sakarya'da geliştirdik ve Şubat sonu itibariyle de Altay tankı bütün testlerden geçti. Şimdi Allah nasip ederse Mayıs ayında seri üretimle ilgili düğmeye basacağız. Bir aksilik olmazsa Altay tankının seri üretimiyle ilgili kararı vermiş olacağız. Bu ülke hamdolsun kendi helikopterini kendi üretme noktasına geldi. Atak helikopterimizin 20'ncisini geçtiğimiz cuma günü Konya Karapınar'da Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik, hem de üzerindeki silahlar büyük oranda yerli silahlar. Atışlarını da izledik inanın gurur duyduk. Artık insansız hava araçlarımızı yüzde 100'e yakın yerlilik oranıyla kendimiz üretiyoruz. Onun için teröristlere aman yok" dedi.
Türk mühendislerinin ürettiği ve seri üretimine başlanan piyade tüfeğiyle askerin kendi tüfeğini kullanmaya başladığını ifade eden Bakan Işık şöyle konuştu:
"Başka bir ülkenin lisansını alacaksınız. Kendi askerinize o lisansla üretim yapıp tüfek vereceksiniz. Allah'a hamdolsun bugün NATO'nun 42 testinin tamamından büyük bir başarıyla geçen yüzde 100 Türk mühendislerinin ve Türk işçilerinin ürünü milli piyade tüfeklerimizi kendimiz geliştirdik seri üretimini yaptık. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ediyoruz. Artık askerimiz kendi tüfeğimizi kullanıyor."

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