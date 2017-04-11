Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? (2)

ESNAF ZİYARETİNDE, ASKER ARKADAŞI ÇIKTI

ESNAF ZİYARETİNDE, ASKER ARKADAŞI ÇIKTI

Başbakan Binali Yıldırım, referandum çalışmalarını sürdürdüğü İzmir'de, Gaziemir İlçesi'ni ziyaret etti. Abdullah Arda Meydanı'ndaki mitingite halka seslenmeden önce Önder Caddesi üzerinde konvoyu durduran Başbakan Binali Yıldırım, esnafı ziyaret etti. İşyerlerine giren Başbakan Binali Yıldırım, hem esnafı dinledi, hem de istekleri geri çevirmeyip onlarla fotoğraf çektirdi.

Bu arada Binali Yıldırım, ziyaret ettiği işyerlerinden birinde 'asker arkadaşı' sürprizi yaşadı. İşyerinde bulunan Feyzullah Doğan, birlikte bulundukları askerlik fotoğrafını Başbakan Yıldırım'a gösterdi. Bu sürprize sevinen Başbakan Binali Yıldırım, Doğan ile anılarını yadedip, ortak arkadaşları hakkında birbirlerinden bilgi aldı.

Başbakan Binali Yıldırım ziyaretlerinden sonra, meydana geçti, burada kendisini bekleyenlere seslendi. "İzmir'le gurur duyuyorum" diyerek konuşmasına başlayan Başbakan Yıldırım, "İzmir demokrasinin merkezidir. İzmir hoşgörünün merkezidir. İzmir kurtuluşun, istiklal mücadelesinin zaferle sonuçlandığı şehrin adıdır. İzmir, Türkiye'nin özetidir. Ne yazık ki bugün bazıları iyi sözlerle anmıyorlar. Hatırlayın birkaç gün önce CHP milletvekili İzmir'i kast ederek, evet verenler için 'Evet verirseniz, nasıl düşmanı İzmir'den denize döktüysek, sizi de denize dökeceğiz' diye açıkca millete meydana okumuştur. İzmirlileri, bu ülkenin asil evlatlarını, düşmanla aynı safa koymuştur. Sen kimsin? Senin ne haddine. İşte İzmir, İzmir sana pazar günü cevabını verecek. Bu densizlere bu haddini bilmeyenlere pazara günü cevap vermeye var mısınız" dedi.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı da eleştiren Başbakan Binali Yıldırım, "Bir tanesi de yıllardır CHP'nin genel başkanlığını yapmış, tecrübeli. 'Eğer hayır çıkarsa pazar günü düşmanın İzmir'den denize döktüğümüz kadar mutlu olacağım' diyor. Yakışır mı bu? Bu yakışır mı? Millete bu söylenir mi? Burdan söylüyorum evet de veren hayır da veren başımın tacıdır. Biz 80 milyonu kardeş, bir, beraber bildik. Birlikte Türkiye olduk. Milleti ayrıştırmaya kimsenin hakkı yok. İzmir milletvekili de Trabzon'da ne diyor, nasıl hakaretler ediyor. Buradan söylemekten hicap duyduğum küfürler ediyor. Yakışır mı? İzmirlinin ağzına küfür yakışır mı? Bunlara cevabı vermeye hazır mısınız?" diye konuştu.

ANAYASAYA KİMLER KARŞI ÇIKIYOR

Anayasaya kimlerin karşı çıktığı sorusunu da vatandaşlara saran Başbakan Binali Yıldırım, "15 Temmuz'da asker kılığına girmiş FETÖ teröristleri, bu ülkenin tankını, topunu, tüfeğini uçağını çalarak milletin üzerine ateş ettiler. İnsanları, gözlerini kırpmadan öldürdüler. Bu alçaklara hak ettikleri cevabı pazara günü verecek misiniz? Anayasaya, PKK terör örgütü karşı çıkıyor. Kandil'den avaz avaz bağırıyor 'Aman çok çalışın, evet çıkarsa biteriz' diyorlar. Evet çıkacak, Kandil sönecek. Bu ülkenin artık terör belasından kurtulması lazım. Ülkemizi meşgul eden bu terörden kurtaracağız. Başka kim 'hayır' diyor? FETÖ var gücüyle, PKK ile kol kola girmişler, 'hayır' diyorlar. Bunlar aynı bedenin iki kolu gibi. Bunların yönetimi aynı yerde. Ülkesinin geleceğini, kalkınmasını istemiyorlar. Bu kadar açık söylüyorum. Kardeşliğimize halel getirmek isteyen, yıkmak isteyen şer yuvaları. Başka kim hayır diyor? HDP. HDP zaten PKK'nın güdümüne girmiş. 7 Haziran öncesi İzmir'de 'Türkiye partisi olduk. Türkiye'ye hizmet edeceğiz' diye buradan söz verdiler, o kadar insan bunlara destek verdi, oy verdi. Ne oldu? 8 Haziran'da bizim arkamızda PKK var, Kandil var diye gerçek niyetlerini ortaya koydular. İzmir, devlet, millet, bayrak, vatan için hep duyarlı oldu" dedi.

'KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA İNSANLARI KANDIRMA'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi:

"İnsanları kandırma. Millet bu bayrağa göz dikenin gözünü çıkarır. Yan bakanın canına okur bu millet. Dürüst ol. Millete doğruları söyle. Darbe anayasasının arkasına saklanma. Darbe gecesi beni arayacaksın, diyeceksin ki 'Arkanızdayız, yanınızdayız.' Şimdi de kalkıp diyeceksin 'Bu bir tiyatro, kontrollü darbe.' Ne söylediğinin farkında mısın? 249 şehidimizin ruhunu incittiğinin farkında mısın? 2 bin gazimizi üzdüğünün farkında mısın kardeşim? Darbe değil diyorsan o zaman Pensilvanya'nın ağzıyla konuşuyorsun. Onlar da öyle diyor."

Konuşmasının sonunda anayasaya kimlerin karşı çıktığı sorusunu bir kez daha yönelten Başbakan Binali Yıldırım, "Başka kim karşı çıkıyor. Avrupa. Atlarıyla, itleriyle bizim vatandaşlarımızın üzerine sürmediler mi? Saldırmadılar mı? Bakın oynanan oyun büyük, bize engel oluyorlar. Diğer yandan PKK, FETÖ kol kola mitingler yapıyorlar. Kandil'den terörist başları da video konferansla o toplantılara katılıyor. Dostluk bu mu? Dostumuzu düşmanımızı bileceğiz. Dostumuz için canımız feda, ama düşmanımızı da sevindirecek işler yapmıyoruz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasının sonunda 16 Nisan'daki referandum için alanda toplananlardan, destek sözü aldı.



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