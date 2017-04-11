Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    16°
    11 Nisan 2017 16:13
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

(Görüntülü Haber) Bakan Kaya: 16 Nisan’da hain emelleri kalıcı olarak suya düşecek

11 Nisan 2017 16:06

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “16 Nisan’da Türkiye’nin karşısında hain emelleri olanların bütün emelleri kalıcı olarak suya düşecek" dedi.Yalova’da, ilk olarak merkezde Cengiz Koçal Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ve partililer eşlik etti. Bakan Kaya, esnafla selamlaşarak karanfil de verdi.Bakan Kaya, ardından partisinin seçim irtibat bürosunda partililerle bir araya geldi. Burada konuşan ve referanduma son 5 gün kaldığını söyleyen Kaya, “16 Nisan’da bu millet çok önemli bir referandum için sandık başına gidecek. Bu ülkenin dönüm noktası olacak bir tarihi 16 Nisan. Allah’ın izniyle 16 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni çok güçlü bir evetle, sizlerle birlikte geçireceğiz. Ak Parti’ye 15 yıldır omuz veren, destek veren siz değerli Yalovalılar, siz değerli hemşehrilerimiz, inşallah 16 Nisan’da da çok güçlü bir evetle, istikrarlı yönetim anlayışını Türkiye’nin kalıcı sistemi haline getireceğiz. 16 Nisan niçin çok önemli, 16 Nisan’da Türkiye’nin karşısında hain emelleri olanların bütün emelleri kalıcı olarak suya düşecek inşallah. Sizlerle birlikte Türkiye’yi çok daha güçlü bir hale getireceğiz” diye konuştu.“TÜRKİYE DÜŞMANLARININ HEPSİ BİRLEŞMİŞ”Bakan Kaya, Türkiye düşmanlarının hayır kampanyasına destek olduğunu da ifade ederek, şöyle konuştu:“Bugün Türkiye düşmanlarının hepsi birleşmiş hayır kampanyalarına destek çıkıyorlar. Bizi Avrupa’ya sokmayan, bizi sınır dışı etmek isteyenler hayır kampanyalarına sahip çıkıyorlar değil mi? PKK’nın hayır kampanyasına, DHKP-C’nin hayır kampanyasına, Türkiye’de o hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’nün hayır kampanyalarına destek çıkan Avrupa ülkeleri var. 16 Nisan’daki çok güçlü bir evet Türkiye düşmanlarının üzerine korku salacak inşallah. Onlar ne için evet çıkmasın istiyorlar biliyor musunuz? Çünkü evet çıkarsa biliyorlar ki bu ülke çok daha hızlı büyüyecek, çok daha emin adımlarla 2023’e, 2053’e, 2071’e ilerleyeceğiz. Türkiye’nin büyümesinin karşısında kim varsa hayır kampanyalarında birlik olmuş. Bunu çok iyi anlatmamız lazım milletimize. Son birkaç gün Yalova’da siz değerli hanımefendiler çalınmadık kapı bırakmamanız lazım. Son birkaç günü çok iyi değerlendirmemiz lazım. Gençlerimizin, çocuklarımızın geleceği için, ülkemizin istiklal ve istikbal mücadelesi olarak görerek bu meseleyi siyaset üstü bir mesele görerek tüm kardeşlerimize anlatmamız lazım. Bu sizlerin, bizlerin görevi. İnşallah Yalova’dan çok güçlü bir destek bekliyoruz, güçlü bir evet bekliyoruz. Sizlerle birlikte yeni Türkiye’yi kurmak istiyoruz.”

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu Bursa'da konuştu (1)
Bakan Işık: Çift başlılığı ortadan kaldırma mecburiyetimiz var (2)
ABD'de yaşayan Türk, İzmir'de şifa buldu
(Görüntülü Haber) Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? (2)
PKK sığınağında grup elebaşının cesedi bulundu
Destici: Adalet Bakanlığı'nın başvurusu sürecin aydınlatılması için ciddi bir adım
(Görüntülü Haber) Şampiyon kanaryaları ile adını dünyaya duyurdu
(Görüntülü Haber) Destici, Adalet Bakanlığı'nın başvurusunu değerlendirdi Sürecin aydınlatılması için ciddi bir adım
(Görüntülü Haber) Yurtdışı oyları uçakla getiriliyor
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Nürnberg ve Münih’te 110 bini aşkın Türk vatandaşı oy kullandı
DHA YURT BÜLTENİ - 14
Karagümrük'te uyuşturucu satıcılarına baskın
İtalya, polis işkencesi görenlere tazminat ödeyecek
İncirlik Üssü'nde sessizlik hakim
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    04:5306:2513:1216:5119:4821:12
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket

astropay

bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=