(Görüntülü Haber) Bakan Kaya: 16 Nisan’da hain emelleri kalıcı olarak suya düşecek

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “16 Nisan’da Türkiye’nin karşısında hain emelleri olanların bütün emelleri kalıcı olarak suya düşecek" dedi.Yalova’da, ilk olarak merkezde Cengiz Koçal Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ve partililer eşlik etti. Bakan Kaya, esnafla selamlaşarak karanfil de verdi.Bakan Kaya, ardından partisinin seçim irtibat bürosunda partililerle bir araya geldi. Burada konuşan ve referanduma son 5 gün kaldığını söyleyen Kaya, “16 Nisan’da bu millet çok önemli bir referandum için sandık başına gidecek. Bu ülkenin dönüm noktası olacak bir tarihi 16 Nisan. Allah’ın izniyle 16 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni çok güçlü bir evetle, sizlerle birlikte geçireceğiz. Ak Parti’ye 15 yıldır omuz veren, destek veren siz değerli Yalovalılar, siz değerli hemşehrilerimiz, inşallah 16 Nisan’da da çok güçlü bir evetle, istikrarlı yönetim anlayışını Türkiye’nin kalıcı sistemi haline getireceğiz. 16 Nisan niçin çok önemli, 16 Nisan’da Türkiye’nin karşısında hain emelleri olanların bütün emelleri kalıcı olarak suya düşecek inşallah. Sizlerle birlikte Türkiye’yi çok daha güçlü bir hale getireceğiz” diye konuştu.“TÜRKİYE DÜŞMANLARININ HEPSİ BİRLEŞMİŞ”Bakan Kaya, Türkiye düşmanlarının hayır kampanyasına destek olduğunu da ifade ederek, şöyle konuştu:“Bugün Türkiye düşmanlarının hepsi birleşmiş hayır kampanyalarına destek çıkıyorlar. Bizi Avrupa’ya sokmayan, bizi sınır dışı etmek isteyenler hayır kampanyalarına sahip çıkıyorlar değil mi? PKK’nın hayır kampanyasına, DHKP-C’nin hayır kampanyasına, Türkiye’de o hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’nün hayır kampanyalarına destek çıkan Avrupa ülkeleri var. 16 Nisan’daki çok güçlü bir evet Türkiye düşmanlarının üzerine korku salacak inşallah. Onlar ne için evet çıkmasın istiyorlar biliyor musunuz? Çünkü evet çıkarsa biliyorlar ki bu ülke çok daha hızlı büyüyecek, çok daha emin adımlarla 2023’e, 2053’e, 2071’e ilerleyeceğiz. Türkiye’nin büyümesinin karşısında kim varsa hayır kampanyalarında birlik olmuş. Bunu çok iyi anlatmamız lazım milletimize. Son birkaç gün Yalova’da siz değerli hanımefendiler çalınmadık kapı bırakmamanız lazım. Son birkaç günü çok iyi değerlendirmemiz lazım. Gençlerimizin, çocuklarımızın geleceği için, ülkemizin istiklal ve istikbal mücadelesi olarak görerek bu meseleyi siyaset üstü bir mesele görerek tüm kardeşlerimize anlatmamız lazım. Bu sizlerin, bizlerin görevi. İnşallah Yalova’dan çok güçlü bir destek bekliyoruz, güçlü bir evet bekliyoruz. Sizlerle birlikte yeni Türkiye’yi kurmak istiyoruz.”