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Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesinde patlama

11 Nisan 2017 21:21

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 11 Nisan (DHA)- Borussia Dortmund futbol takımını stada götürecek otobüsteki patlamada Dortmund’un oyuncusu Marc Bartra  yaralandı.

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 11 Nisan (DHA)- Borussia Dortmund futbol takımını stada götürecek otobüsteki patlamada Dortmund’un oyuncusu Marc Bartra  yaralandı.

Almanya’nın dünyaca ünlü Borussia Dortmund spor kulübünün bu akşam Monaco ile yapacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı öncesinde patlama meydana geldi. Takım otobüsünün maçın oynanacağı Westfalen Stadion’a giderken, stada yaklaşık 10 kilometre mesafede Wittbräucker Straße üzerinde meydana gelen patlamanın etkisiyle otobüsün camları kırıldı. Borussia Dortmund kulübü resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, patlamada takım oyuncusu Marc Bartra‘nın (26) yaralandığı duyuruldu. 20:45’te başlanacak maçın kadrosunda yer alan İspanyol oyuncunun hastanede tedavi gördüğü bildirildi.

Polis, takım otobüsünün önüne konulan patlayıcının doğrudan Borussia Dortmund’a yönelik yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Maçın planlandığı gibi yerel saatle 20:45’te başlayıp başlamayacağı henüz belli değil.

 

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