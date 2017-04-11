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Hayati Yazıcı, o gece uçakta Kılıçdaroğlu ile yaşadıklarını anlattı

11 Nisan 2017 21:28

İbrahim AKTÜRK - Süleyman KAYA/İSTANBUL, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Bahçelievler'de bulunan Erzurum Başkale Büyük Geçit Köyü Dayanışma ve Yardımlaşma

İbrahim AKTÜRK - Süleyman KAYA/İSTANBUL, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Bahçelievler'de bulunan Erzurum Başkale Büyük Geçit Köyü Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti. Burada dernek üyeleriyle sohbet eden Yazıcı, 15 Temmuz darbe girişiminin ilk saatlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı uçakta Ankara'dan İstanbul'a geldiğini ve o uçakta yan yana oturduklarını anlattı.
Darbe girişimini uçaktayken öğrendiğini belirten Hayati Yazıcı, "Ben o gün akşam Ankara'da bir düğündeydim. Nikah erken kıyılınca düğün sahibinden izin aldım. 21:50 uçağına bindim, İstanbul'a geldim. Uçakta yanımda Sayın Kılıçdaroğlu oturuyordu. 1 numarada o, 2 numarada ben oturuyordum. Sohbet ettik. İnişe yaklaştığımız sırada Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanındaki korumaları ya da danışmanları gelerek, boğaz köprülerinde tank olduğunu söylediler. Ben de bunu duydum. Bir terör saldırısı, terörist bir eylem var ki güvenlik güçleri önlem almış diye düşündüm. Ama tank olduğuna göre eylem çok büyük diye hafızamdan geçirdim" dedi.

"ARAMIZDA DEĞERLENDİRMELER OLDU"
Kılıçdaroğlu ile uçaktayken, darbe girişimini değerlendirdiklerini anlatan Yazıcı, “Bir bilgi daha geldi,  Ankara'da jetlerin uçtuğu yönünde. Türkiye ileriye doğru bir atılım gerçekleştirirken çok alçakça bir girişim. Buna benzer aramızda değerlendirmeler oldu. Uçak indi, herkes telefonlarıyla meşguldü. Taşıyıcı araca bindik, aramızda bir konuşma olmadı. Çünkü telefonlar çalıyor. VİP salonuna geldik. Ben bu arada geri dönmeyi düşündüm. Ağırlık merkezinin Ankara olduğunu düşündüm. Saat 23:00 uçağına Ankara'ya bilet aldım. Sonra uçuşlar yasak denildi. Biletimin parasını tekrar geri aldım ve hemen VİP'nin küçük salonuna geçtim. Beni karşılamaya gelen bir tek şoför var. Korumalar karşıdan bu tarafa geçememiş. Sayın Başbakanımızı aradım, onunla görüştüm. Cumhurbaşkanımızı aradım, erişemedim. AK Parti İl Teşkilatını aradım. Orada 200 kadar darbeci asker olduğunu söylediler. Bütün bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra il teşkilatına gitmeye karar verdim" ifadelerini kullandı. 

“KILIÇDAROĞLU'NU SORDUM, 'GİDELİ EPEY OLDU' DEDİLERö
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile VIP salonuna girinceye kadar birlikteliğinin olduğunu aktaran Yazıcı, "Salona geldiğimizde Sayın Kılıçdaroğlu'nu karşılayanlar vardı. O diğer salona geçti diye düşündüm. Kalkarken onu(Kılıçdaroğlu'nu) sordum. Birtakım şeyler söylemek içimden geçti. Dediler ki, 'Epey oldu gideli'.  Benim onunla ilgili tanıklığım bu kadar. Oradan ayrıldım. Şoföre il başkanlığına gidelim dedim. Çıkışta askeri bir araç vardı. Oradan büyük bir zorlukla ayrıldım. Yollar kapalıydı, bazen ters şeride girmek suretiyle il başkanlığına geldim. Orada toplanan vatandaşlarımıza hitap ettim. Sonra Cumhurbaşkanımız havaalanına geliyordu. Tekrar havaalanına döndüm. Ertesi gün, öğlene kadar Cumhurbaşkanımız ile beraberdim. Benim Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikteliğim bir zaman dilimi içinde, VIP salonuna girinceye kadar. Ondan sonrasını bilmiyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAF
 

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