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(Görüntülü Haber) İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, KILIÇDAROĞLU'NA: KARDEŞİM KONTROLLÜ DARBE DEĞİL, SEN KONTROLLÜ KAÇAKSIN

11 Nisan 2017 23:51

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul DHA

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul DHAŞile'de konuşan ve Kılıçdaroğlu'nu eleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Neymiş 'Kontrollü darbeymiş'. Kardeşim kontrollü darbe değil, sen kontrollü kaçaksın, kontrollü. Merak etmeyin o akşam havalimanından nasıl kaçtıysa, biliniz ki 16 Nisan akşamı da bunun arkasına tenekeyi takacaklar buna yallah diyecekler. Bunların işi gücü 'Hayır' demek" diye konuştu. AK Parti Şile İlçe Teşkilatı tarafından Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen yürüyüşe katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yürüyüşün ardından Şile Belediye Meydanı'nda toplananlara hitap etti."7 Haziran'ı hatırlıyorsunuz değil mi? Herkes hatırlıyor. Hükümet kurulmamıştı. Birileri ne sevinmişti ama. O her 100 liranın, 70 lirasını cebimizden faiz olarak yıllarca bu ülkeyi sömürerek alanlar ne sevinmişti" diyen Süleyman Soylu, "Türkiye'de hükümet kurulamadı. Öyle ellerini ovuşturdular ki... Başka ovuşturanlar da vardı. Hani musluklardan kan akıtıp, oradaki kardeşlerimizi tehdit edenler. Yüzde 10'u aşmak için her türlü haksızlığı, usulsüzlüğü, tehdidi yaptılar. Çocukların okullarına gittiler; 'Annelerinize, babalarınıza selam söyleyin. Eğer oy vermezlerse gereğini yerine getireceğiz' dediler. Evlere pusulalar gönderdiler. Yüzde 10'u aşmak için başka bir tezgah daha kurdular. Oradaki insanlara, 'Silahı bıraktık, ne olursunuz bizi yüzde 10'un üzerine çıkartın, siyaset yapacağız' dediler. Ama gerçek yüzleri yüzde 10'u geçince ortaya çıktı. Ne havalar, ne fiyakalar yaptılar. Bir tanesi 'Sırtımızı PKK'ya PYD'ye, YPG'ye dayadık' dedi. Şimdi biz ona 4 tane duvar verdik, sırtını istediği duvara dayasın" ifadesini kullandı. "BİZ BÜYÜK BİR ÜLKEYİZ""Artık seçim tartışmalarının, hükümet tartışmalarının bu ülkeye zaman kaybettireceği bir ülke olamamalıyız" diyen Bakan Soylu, "Biz büyük bir ülkeyiz. Biz bugün kendi Altay tankımızı, Cirit füzemizi, ATAK helikopterimizi yapıyoruz. Biz bugün teröristleri İsrail'in heronları ile değil, ay yıldızlı amblemimiz üzerinde olan milli ve yerli savaş uçaklarımızla takip ediyoruz" dedi. "HESAP SORMAZSAK NAMERDİZ"Soylu ayrıca, "Bize acı verenler, ülkemize zarar verenler, ülkemizi bölmeye ve parçalamaya çalışanlara buradan sesleniyoruz. Kim terör örgütleri, PKK üzerinden bu ülkenin ve milletin canını acıtmaya çalışırsa onlara tek tek hesap sormazsak namerdiz" şeklinde konuştu.KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Soylu, "Neymiş 'Kontrollü darbeymiş'. Kardeşim kontrollü darbe değil, sen kontrollü kaçaksın, kontrollü. Merak etmeyin o akşam havalimanından nasıl kaçtıysa, biliniz ki 16 Nisan akşamı da bunun arkasına tenekeyi takacaklar buna yallah diyecekler. Bunların işi gücü 'Hayır' demek" diye konuştu.

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