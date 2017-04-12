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Keşan'da köpek çalma kavgası: 5 yaralı

12 Nisan 2017 00:16

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde iki grup arasında köpek çalma iddiası nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. 2 kişinin gözaltına

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde iki grup arasında köpek çalma iddiası nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. 2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili taraflar arasında yeni bir kavga daha yaşanmaması için polis mahallede ve hastane çevresinde önlem aldı. 
Olay, saat 21.00 sıralarında, Yenimescit Mahallesi Sur Sokak üzerinde meydana geldi. Daha önce birbirlerinin köpeklerini çaldıkları iddiasıyla aralarında husumet bulunan iki grup arasında Sur Sokak üzerinde kavga çıktı. Av tüfeklerinin de kullanıldığı kavgada vücutlarının çeşitli yerlerine saçma isabet eden İ.Ü. (37), N.Ü. (30), A.K. (28), P.C. (19) ve S.G. (59) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Keşan Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaraların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis, kavgaya karışan M.G. ve S.D.'yi de yakalayarak, gözaltına alırken, olayda kullanılan 2 av tüfeğine el konuldu.
Polis, taraflar arasında yeni bir gerginlik yaşanmaması için olayın yaşandığı sokakta ve hastanelerde güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI   

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