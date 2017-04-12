Bakan Eroğlu: Mevcut sistem kriz doğuruyor (3)

ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ

ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Madeni Sanatkarlar Odası ve Şoförler Odası üyeleriyle bir araya geldi. Küçük yaşta esnaflık yapmasının kendisine avantaj sağladığını söyleyen Bakan Eroğlu, “Dükkana bir müşteri geldiği zaman ben bütün kumaş toplarını indirirken, babam gizlice ‘bu alıcı değil’ manasında başını kaldırırdı. Ben de inadına bütün topları indirirdim, çoğu kez de almazlardı. Almayınca babam ‘oğlum kefen alıcı gözyaşından belli olur’ derdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da canı sıkılıp da bizlere bir şey söyleyince, ben biraz doğrulurum, kendimi gösteririm. ‘Veysel hoca, sen esnaflıktan kurtarıyorsun’ der. Bir gün ben de dedim ki ‘Sayın cumhurbaşkanım vallahi doğru söylüyorsun’” dedi.

‘ÖNEMLİ MİHENK TAŞLARISINIZ’

Esnafın bakış açısının farklı ve çok önemli olduğunu belirten Bakan Eroğlu, “Biz esnafımızla gurur duyuyoruz. Sizler bu ülkenin kalkınmasında önemli mihenk taşlarısınız. Sizlerle gurur duymayacağız da kimlerle gurur duyacağız” diye konuştu.

KEÇEN TABLO HEDİYE EDİLDİ

Bakan Eroğlu’na konuşmasının sonunda Afyonkarahisar Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Emin Birliktir tarafından keçeden yapılmış bir tablo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere de yine keçeden yapılmış nazar duasının yer aldığı bir Cumhurbaşkanlığı forsu hediye edildi.

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