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Diyarbakır'da patlama; 3 ölü, 2 yaralı

12 Nisan 2017 00:16

ŞEHİT SAYISI 3'E YÜKSELDİ

ŞEHİT SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Ek Bina içerisinde bulunan makine ikmal bölümünde meydana gelen patlamada ağır yaralanan polis memuru Burhan Mercan, tedavi gördüğü Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi Ek Binası'nda doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Böylece patlamada şehit sayısı 3'e yükselmiş oldu.
Şehit olan polis memuru Burhan Mercan ve sivil personel Cengiz Tekin için, yarın Emniyet Müdürüğü'nün yeni binasında cenaze töreni düzenlenecek.
Patlamada yaralanan diğer 2 kişinin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

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