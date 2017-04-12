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Kurtulmuş: Anayasa değişikliği bir fantezi değildir

12 Nisan 2017 00:39

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye'de mevcut sistemin milletin artık hedeflerini taşımadığını belirterek, "Anayasa değişikliği bir fantezi

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye'de mevcut sistemin milletin artık hedeflerini taşımadığını belirterek, "Anayasa değişikliği bir fantezi değildir. Laf olsun diye yapılan bir değişiklik değildir. Bu milletin çarşısından, pazarından geçmeyen, bu milletin camisiyle, mescidi ile ilgisi olmayan, bu milletin tarihini, kültürünü bilmeyen, bu milletin dertleri ile dertlenip, bu milletin tasaları ile kederlenmeyen hiç bir kimse ama hiç bir kimse bu ülkede Cumhurbaşkanı olamayacak" dedi.
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kastamonu'da Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen 'Kastamonu'da Halk ve STK buluşması' programında konuştu. Kurtulmuş, hiçbir ülkede halk istemezse, toplumda talep yoksa Anayasa değişikliğinin gerçekleşmeyeceğini belirterek, "Bu Anayasa değişikliği bir fantezi değildir. Laf olsun diye yapılan bir değişiklik değildir. Türkiye'deki mevcut sistem artık halkı taşımıyor, milleti taşımıyor, milletin hedeflerini taşımıyor. Dolayısıyla bu Anayasanın değiştirilmesi lazım" dedi. CHP'nin uzun süredir iktidar olamadığını ifade eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:
"Aslında sayın Kılıçdaroğlu 'Nasılsa ben hiç Cumhurbaşkanı olamayacağım. CHP'de kimse de Cumhurbaşkanı olamayacak. Hep Tayyip Erdoğan ve ondan sonra da ona benzer birileri Cumhurbaşkanı olur' diye düşünüyor. Bu halk, bu millet Cumhurbaşkanını seçmeye devam ettiği müddetçe inanın ki bu milletin çarşısından, pazarından geçmeyen, bu milletin camisiyle, mescidi ile ilgisi olmayan, bu milletin tarihini, kültürünü bilmeyen, bu milletin dertleri ile dertlenip, bu milletin tasaları ile kederlenmeyen hiç bir kimse ama hiç bir kimse bu ülkede Cumhurbaşkanı olamayacak."

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