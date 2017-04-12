DHA YURT BÜLTENİ - 19

Keşan'da iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Keşan'da iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde iki grup arasında köpek çalma iddiası nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, dün, saat 21.00 sıralarında, Yenimescit Mahallesi Sur Sokak üzerinde meydana geldi. Daha önce birbirlerinin köpeklerini çaldıkları iddiasıyla aralarında husumet bulunan iki grup arasında Sur Sokak üzerinde kavga çıktı. Av tüfeklerinin de kullanıldığı kavgada vücutlarının çeşitli yerlerine saçma isabet eden İ.Ü. (37), N.Ü. (30), A.K. (28), P.C. (19) ve S.G. (59) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Keşan Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaraların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis, kavgaya karışan M.G. ve S.D.'yi de yakalayarak, gözaltına alırken, olayda kullanılan 2 av tüfeğine el konuldu. Polis, gerginlik yaşanmaması için olayın yaşandığı sokakta ve hastanelerde güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri genel gör.

-Polisin incelemesi

-Çevrede toplanan vatandaşlar

-Polisin delil toplaması

(SÜRE: 02.43 - BOYUT: 87 MB)

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)

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Kurtulmuş: Anayasa değişikliği bir fantezi değildir

BAŞBAKAN Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye'de mevcut sistemin milletin artık hedeflerini taşımadığını belirterek, "Anayasa değişikliği bir fantezi değildir. Laf olsun diye yapılan bir değişiklik değildir. Bu milletin çarşısından, pazarından geçmeyen, bu milletin camisiyle, mescidi ile ilgisi olmayan, bu milletin tarihini, kültürünü bilmeyen, bu milletin dertleri ile dertlenip, bu milletin tasaları ile kederlenmeyen hiç bir kimse ama hiç bir kimse bu ülkede Cumhurbaşkanı olamayacak" dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kastamonu'da Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen 'Kastamonu'da Halk ve STK buluşması' programında konuştu. Kurtulmuş, hiçbir ülkede halk istemezse, toplumda talep yoksa Anayasa değişikliğinin gerçekleşmeyeceğini belirterek, "Bu Anayasa değişikliği bir fantezi değildir. Laf olsun diye yapılan bir değişiklik değildir. Türkiye'deki mevcut sistem artık halkı taşımıyor, milleti taşımıyor, milletin hedeflerini taşımıyor. Dolayısıyla bu Anayasanın değiştirilmesi lazım" dedi. CHP'nin uzun süredir iktidar olamadığını ifade eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Aslında sayın Kılıçdaroğlu 'Nasılsa ben hiç Cumhurbaşkanı olamayacağım. CHP'de kimse de Cumhurbaşkanı olamayacak. Hep Tayyip Erdoğan ve ondan sonra da ona benzer birileri Cumhurbaşkanı olur' diye düşünüyor. Bu halk, bu millet Cumhurbaşkanını seçmeye devam ettiği müddetçe inanın ki bu milletin çarşısından, pazarından geçmeyen, bu milletin camisiyle, mescidi ile ilgisi olmayan, bu milletin tarihini, kültürünü bilmeyen, bu milletin dertleri ile dertlenip, bu milletin tasaları ile kederlenmeyen hiç bir kimse ama hiç bir kimse bu ülkede Cumhurbaşkanı olamayacak."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Salon genel görüntü

-Numan Kurtulmuş Salona girişi

-Numan Kurtulmuş konuşması

Dosya adı:kst_numankurtulmuş

Süre:(05:05) - Boyut:(162 MB)

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU,(DHA)

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Diyarbakır'da patlama; 3 ölü, 2 yaralı

ŞEHİT SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Ek Bina içerisinde bulunan makine ikmal bölümünde meydana gelen patlamada ağır yaralanan polis memuru Burhan Mercan, tedavi gördüğü Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi Ek Binası'nda doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Böylece patlamada şehit sayısı 3'e yükselmiş oldu.

Şehit olan polis memuru Burhan Mercan ve sivil personel Cengiz Tekin için, yarın Emniyet Müdürüğü'nün yeni binasında cenaze töreni düzenlenecek.

Patlamada yaralanan diğer 2 kişinin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

DİYARBAKIR,(DHA)

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Koltuğun içinden 2 kilo bonzai ile 10 bin hap çıktı

TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde polisin bir eve düzenlediği operasyonda, tekli koltuk içerisine gizlenmiş 2 kilo bonzai ve 10 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bir evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Eve baskın düzenleyen polis ekipleri, oturma odasındaki tekli koltuğun içerisine gizlenmiş 2 kilo bonzai ve 10 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili S.G. ve S.A. gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

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