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DHA DIŞ HABER - Referandum sonucu Kıbrıs görüşmelerini nasıl etkileyecek?

12 Nisan 2017 02:39

Gonca YAĞCI, LONDRA (DHA) - İngiltere'de faaliyetlerini sürdüren Friends of Cyprus grubu ile Türkiye Araştırmalar Merkezi Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak referandum sonucunun Kıbrıs

Gonca YAĞCI, LONDRA (DHA) - İngiltere'de faaliyetlerini sürdüren Friends of Cyprus grubu ile Türkiye Araştırmalar Merkezi Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak referandum sonucunun Kıbrıs görüşmelerine olacak etkisini değerlendirecek bir program düzenleyecek.
19 Nisan'da Parlamento'da gerçekleşecek programın ev sahipliğini Gölge Savunma Bakanı İşçi Partili Fabian Hamilton üstleniyor. Hamilton 2017'nin ilk aylarında yapılan Kıbrıs görüşmelerinin ardından Mart 2017'de Kıbrıs'a gitmişti. Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Akıncı ve Güney Kıbrıs Başkanı Anastasiades ile görüşmeler yapan Hamilton Kıbrıs barış görüşmelerini liderlerle konuşmuş ve son durumu gözlemlemişti.
Programın ana konuşmacısı Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elçil olacak. Britanya'da NASUWT Öğretmen Sendikası'ndan ödül almak üzere gelecek olan Elçil 19 Nisan'daki toplantıda Türkiye'deki referandum sonucunun Kıbrıs müzakerelerini nasıl etkileyeceğini değerlendirecek.
16 Nisan'da anayasa değişiklikleri üzerine referandumun haftasında yapılacak programda referandum sonucu değerlendirilecek. Konuşmacılar arasında olan Britanya Dışişleri Özel Danışmanlığını yapan Güney Yıldız, referandum sonucunu iç ve dış siyaset açısından ele alacak.
İfade özgürlüğü üzerine çalışan Index on Censorship ile ortaklaşa yapılan bu programda ayrıca Index on Censorship kampanya yöneticilerinden pek çok kez Türkiye'ye heyetlerle konuyla ilgili gitmiş olan Melody Patry ve Turkey Blocks grubundan Alp Toker de konuşmacı olarak yer alacaklar.
Turkey Blocks, Türkiye'de son yıllarda terör saldırısı ve benzeri zamanlarda uygulanan sosyal medya ve internet yavaşlamalarının veya geçici olarak kapatılmasının kaydını tutan ve sansür uygulamalarını duyuran bir grup olarak çalışıyor. Kurucusu Alp Toker özellikle 2016'da ve referandum sürecinde sansür uygulamalarını bu programda izleyicilerle paylaşacak ve referandum sonrası Türkiye'de ifade özgürlüğünü neler beklediğini değerlendirecek.

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