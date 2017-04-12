Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    12 Nisan 2017 07:10
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

DHA DIŞ HABER - Bağdat Büyükelçisi Yıldız'dan Kerkük açıklaması

12 Nisan 2017 03:06

Ahmet Haşim MUHTAROĞLU, TUZHURMATU-IRAK, 12 Nisan (DHA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türkmeneli Televizyonu Genel Müdürü Yalman Haceroğlu'na özel röportaj verdi.

Ahmet Haşim MUHTAROĞLU, TUZHURMATU-IRAK, 12 Nisan (DHA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türkmeneli Televizyonu Genel Müdürü Yalman Haceroğlu'na özel röportaj verdi. Büyükelçisi Yıldız röportajda, Türkiye'nin Kerkük'te emrivakiyi reddettiğini belirtti. Yıldız, Kerkük'ün geleceğine tüm etnik gruplarıyla Kerküklülerin karar vermesi gerektiğini söyledi.
Türkmeneli Televizyonu Genel müdürü Yalman Haceroğlu'na özel röportaj veren Yıldız, Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak Başbakanı Haydar El Ibadi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Kerkük'le ilgili hemfikir olduklarını kaydetti. Yıldız, şöyle devam etti:
"Cuma günü Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile Başbakanımız Binali Yıldırım bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin gerçekleştirilmiş olması bile içinde bulunduğumuz ortamda Türkiye-Irak İlişkileri için çok önemlidir ve görüşme münhasıran diyebileceğim şekilde Kerkük üzerine cereyan etti. Görüşmede biz çok net bir şekilde Irak Merkezi Hükümeti ile bu konuya aynı şekilde yaklaştığımızı görme imkanı bulduk ve sayın başbakanımız bu görüşme sırasında Irak'ın toprak bütünlüğünün, egemenliğinin, birliğinin Türkiye açısından son derece önemli olduğunu vurguladı. Bu konuda bir mutabakat sağlandı. Dolayısıyla o hep bahsettiğimiz şey aslında Irak-Türkiye ilişkileri bağlamında bu görüşme ile de teyit edilmiş oldu. İlişkilerde ufak tefek iniş çıkışlar yaşansa dahi ilişkilere ve Türkiye'nin, Irak'ın birliğine, bütünlüğüne egemenliğine bakışı esasen aynıdır, sabittir ve bu ilişkiler Türkiye'nin bu yaklaşımı çerçevesinde de sağlam bir zemin üzerine dayanmaktadır."
'KERKÜK'ÜN GELECEĞİNE KERKÜKLÜLER KARAR VERMELİ'
Yıldız, Kerkük'ün geleceğine tüm etnik gruplarıyla Kerküklülerin karar vermesi gerektiğini söyleyerek şunları söyledi:
"Kerkük sorunu, çözümü tabiki Türkiye'nin kendine ait ve şuana kadar özetlediğim o perspektifi esasen müstekil bir perspektif değildir. Türkiye'nin kendine özgü bir çözümü yoktur. Türkiye'nin çözümü Kerküklülerin Kerkük'ün geleceğine karar vermeleri gereği üzerinde odaklanır. Türkiye'nin hesabı budur ve zaten bu son dönemdeki bütün bu oldubittilere de çok kararlılıkla sesimizi yükseltmemizin nedeni de budur. Daha bu anlayışı temelden çiğneyen, bu ilkeyi hiçe sayan bu yaklaşıma o yüzden sesimizi yükseltiyoruz. Çünkü çözümü baştan imkansız kılıyor. Zira tüm Kerküklüler açısından herkesin eşit söz sahibi olması gereken bu çözümü sadece bir grubun ukdesine bırakmak Kerkük'ün geleceğinde ilk başta yanlış adımı atmak anlamına geliyor."
"TÜRKİYE, IRAK MERKEZİ HÜKÜMETİNİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEK"
Türkiye'nin Türkmenlere çok önem verdiğini ifade eden Yıldız, Türkmenler ile aralarında duygusal bağ olduğunu kaydetti ve şunları kaydetti:
"Türkiye dediğim gibi Türkmen kardeşlerine ayrı bir önem veriyor ve bunu kimseden de gizlemiyor ama bu verdiğimiz önem Irak'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini çerçevesindedir. Bu gönül bağı esasen Türkiye ile Irak'ı birbirine bağlayan bir bağdır, bir köprüdür. O yüzden önemlidir, değerlidir.  Biz o yüzden o bağı en ufak şekilde bir zarar gelmesine müsaade etmek istemiyoruz. Bu konu bizim için bu anlamda duygusaldır ama aynı zamanda da Irak'ın işletmesi gereken Irak anayasası çerçevesinde baktığımızda hukuki ve aynı zamanda da siyasi anlamda da verilmesi gereken bir konudur. Türkiye bunun her boyutta Irak Merkezi hükümetinin yanında olmaya devam edecektir."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-İkili görüşmeden kareler
-Büyükelçi Yıldız'ın açıklamaları

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Mattis: Esad'ın kimyasal silah kullanmasını engelleyecek en etkili yöntem askeri müdahale
DHA DIŞ HABER- Mattis: Esad'ın kimyasal silah kullanmasını engelleyecek en etkili yöntem askeri müdahale
DHA YURT - Kılıçdaroğlu: Demokrasisi gelişmemiş ülkeler başkanlık sistemiyle yönetiliyor
Fatih'te gecekondu yangını
FATİH'TE GECEKONDU YANGINI
Bağdat Büyükelçisi Yıldız'dan Kerkük açıklaması
Referandum sonucu Kıbrıs görüşmelerini nasıl etkileyecek?
DHA DIŞ HABER - Referandum sonucu Kıbrıs görüşmelerini nasıl etkileyecek?
DHA YURT BÜLTENİ - 19
Kurtulmuş: Anayasa değişikliği bir fantezi değildir
Yazarlar
Dr. Kazım Kılınç
Global pazarlarda büyük fırsatlar...
Kemal Çiftçi
Yeter, söz milletin!
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Nürnberg ve Münih’te 110 bini aşkın Türk vatandaşı oy kullandı
Karagümrük'te uyuşturucu satıcılarına baskın
Kar ve fırtınaya karşı 23 dağcı Süphan Dağı'na  zirve yaptı
İtalya, polis işkencesi görenlere tazminat ödeyecek
İncirlik Üssü'nde sessizlik hakim
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    04:5106:2413:1216:5119:4921:13
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket

astropay

bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=