DHA DIŞ HABER- Mattis: Esad'ın kimyasal silah kullanmasını engelleyecek en etkili yöntem askeri müdahale

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK (DHA) - ABD Savunma Bakanı James Mattis, İdlib'deki kimyasal saldırı ile ilgili olarak, kimyasal saldırı kararının verilmesinden ve saldırıdan Suriye rejiminin

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK (DHA) - ABD Savunma Bakanı James Mattis, İdlib'deki kimyasal saldırı ile ilgili olarak, kimyasal saldırı kararının verilmesinden ve saldırıdan Suriye rejiminin sorumlu olduğuna hiç şüphe olmadığını ve Suriye'ye karşı orantılı askeri güç uygulamanın kimyasal silah kullanılmasının önüne geçecek en etkili yöntem olduğunu söyledi.

Mattis ile ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel ile birlikte Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de 4 Nisan'da aralarında çocukların da bulunduğu 80'i aşkın kişinin ölümü ile sonuçlanan kimyasal saldırının ardından, 6 Nisan'da ABD'nin Suriye'de Beşar Esad'ın kontrolünde bulunan Shairat Hava Üssüne düzenlediği füze saldırısıyla ilgili bilgi verdi. Mattis, "Geçtiğimiz Salı günü Suriye rejimi kimyasal silahlarla insanlara saldırdı. Kişisel olarak istihbarat raporlarını gözden geçirdim, Suriye rejiminin saldırı kararı alınmasından ve saldırının kendisinden sorumlu olduğuna hiç şüphe yok" dedi.

Saldırının ardından ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin, Başkan Donald Trump'a diplomatik ve askeri girişimler konusunda önerilerde bulunduğunu belirten Mattis, "Birkaç gün boyunca buluştuk, ben bazı müttefiklerimizle görüştüm. Ulusal Güvenlik Konseyi, yaklaşık yüz yıldır yürürlükte olan, kimyasal silahların kullanılması yasağını ve Suriye rejiminin bunu defalarca ihlal ettiğini, rejimin işlediği acımasız cinayetleri göz önüne getirdi. Suriye rejiminin bunu bir daha yapamaması için orantılı askeri güç kullanmanın en etkili yöntem olacağına karar verildi" dedi.

Sivil can kaybına yol açmamak için tüm çabanın da gösterildiğini söyleyen Mattis, ABD'nin amacına ulaştığını belirtti. Suriye'de kimyasal silah kullanılmasını gelecekte engellemek için, füze saldırısı kararını ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiğini dile getiren Mattis, "Bu askeri girişim, Esad uluslararası hukuku görmezden gelerek kimyasal silah kullanmasına karşı, ABD'nin pasif olarak seyirci kalmayacağının bir göstergesidir" diye konuştu.

Suriye'deki hava üssünde Rus askerlerinin varlıklarından haberleri olduğunu da aktaran Mattis, onların zarar görmemesi için de gerekli adımları attıklarını söyledi. ABD'nin Suriye'deki askeri politikasının değişmediğini de vurgulayan Mattis, "Bizim önceliğimiz IŞİD'i yenmek. IŞİD, hem Avrupa hem de ABD için açık ve var olan bir tehlike" diye konuştu.

CENTCOM Komutanı Joseph Votel de Suriye'ye düzenlenen füze saldırısının hava üssündeki uçaklara, pistlere, yakıt depolarına yönelik olduğunu belirtti. Hava üssündeki personele karşı kasıtlı bir saldırı yapılmadığını belirten Votel, üste 59 noktanın hedef alındığın ve bunlardan 57'sinin vurulduğunu söyledi.