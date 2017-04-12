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DHA YURT;DİYARBAKIR'DA EMNİYETTEKİ PATLAMAYA KAZILAN TÜNELDEKİ BOMBA NEDEN OLDU

12 Nisan 2017 10:39

DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar İlçesi'ndeki  Emniyet Müdürlüğü Ek Binası'ndaki atölyede dün sabah meydana gelen ve 1 polis ile 2 sivil memurun şehit olduğu, 2 kişinin de yaralandığı

DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar İlçesi'ndeki  Emniyet Müdürlüğü Ek Binası'ndaki atölyede dün sabah meydana gelen ve 1 polis ile 2 sivil memurun şehit olduğu, 2 kişinin de yaralandığı patlamaya, PKK'lı teröristlerin yandaki inşaattan tünel kazarak yerleştirdiği bombanın neden olduğu açıklandı. Önce tamirdeki panzerin patladığı açıklanırken, dün "Dışarıdan müdahale yok" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu sabah yaptığı açıklamada, "Terör saldırısı olduğu ortaya çıktı. Dışarıdan açılan tünel vasıtasıyla gerçekleştirilmiş" dedi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Merkez Bağlar İlçesi'nde dün Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alan içerisindeki Bakım-Onarım Şube Müdürlüğü'ne ait tamir atölyesinde meydana gelen patlamada, polis memuru Burhan Mercan ile sivil memurlar Yunus Elaltunterin ve Cengiz Tekin şehit olurken, 2 kişi yaralandı. Yapılan araştırmada patlamanın dışarıdan tünel kazılarak içine teröristlerce patlayıcı yerleştirilip patlatılması sonucu meydana geldiği saptandı.

BAKAN SOYLU AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dünkü açıklamaların aksine olayın terör saldırısı olduğunu yerin altına tünel açılıp içerisine patlayıcı konularak patlatıldığını söyledi. Bakan Soylu, bir televizyon kanalında bu sabah yaptığı açıklamada, "Terör saldırısı olduğu açığa çıktı. Araç patlayınca çukur meydana gelince araçtan kaynakladığı düşünülmüştü. Biz önce içeriye giren bir kişinin veya bir çalışan marifetiyle bir şey koydu mu diye düşünmüştük. Ama dışarıdan açılan bir tünel vasıtası ile bunun gerçekleştirdiği  anlaşıldı. Bir aydır emniyet binalarımızın çevresinde aramalar yapıyorduk. Çok kısa süre önce bunu kazdıkları anlaşılıyor" dedi. Bu arada patlama noktasında tünelin ucunun bulunduğu görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, yerin yaklaşık 2 metre altında kazılan ve bir insanın geçebileceği çapta olan tünelin diğer ucunun ise atölyenin karşısında bulunan bir inşaatın alt katına çıktığı belirtildi.Diyarbakır'da dün meydana gelen patlama ile ilgili yürütülen soruşturmada 5 kişinin gözaltına alındığı ve polisin bölgede çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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Patlama alanı
Tünelin görüntüsü
İş makinelerinin çalışması
Çevredeki binalar
Genel ve detay görüntüler
 
Mehmet TÜRK- Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR- Ahmet ÜN/ DİYARBAKIR, (DHA) -
 

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